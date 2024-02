Flashé à 168 km/h, il annonce qu’il veut créer une appli pour chauffards

Plus de 168 km/h au lieu des 80 autorisés sur une route départementale du Tarn-et-Garonne, c’est singulier mais assez classique, surtout quand on roule dans une BMW qui a 265 chevaux sous le capot.

Mais ce n’est pour sa pointe de vitesse que le chauffard de 26 ans qui s’est fait flasher par un radar près de Moissac fin janvier restera dans les annales de la gendarmerie. Ce sera plutôt pour sa conversation, comme le dévoile La Dépêche du Midi. Car, une fois le contrôle achevé et son permis confisqué, cet ingénieur en informatique, originaire d’Agen mais domicilié à Toulouse, a confié aux gendarmes vouloir développer une appli pour smartphone contenant « une liste d’excuses prêtes à l’emploi à fournir aux gendarmes » pour les auteurs de délits routiers.

Convoqué au palais de justice

A-t-il voulu sympathiser, faire simplement de l’humour trash, ou se payer la tête des fonctionnaires ? Il en dira peut-être davantage lors de sa convocation en mars au palais de justice de Montauban.

En attendant ce rendez-vous – et une éventuelle appli salvatrice – son permis fait l’objet d’une rétention administrative d’au moins cinq mois et a été amputé de six points.