Deux hommes mis en examen pour meurtre par balle dans l’Essonne

Deux hommes de 19 et 21 ans ont été mis en examen vendredi soir pour avoir tué un homme dont ils cherchaient à voler la voiture dimanche dernier à Dourdan (Essonne), a indiqué samedi le parquet d’Evry à l’AFP. Arrêtés mercredi soir, ils ont été mis en examen pour meurtre précédé, accompagné ou suivi d’un autre crime, en l’occurrence tentative de vol en bande organisée avec arme, une qualification pour laquelle ils encourent la perpétuité, précise le ministère public.

Le plus jeune des prévenus a été placé en détention provisoire, tandis que le plus âgé a demandé un délai. Il a donc été incarcéré dans l’attente d’une audience sur sa détention provisoire prévue mardi à 15 heures. La victime, un homme de 28 ans, a été tuée par balle dimanche soir à Dourdan, petite ville située à une quarantaine de kilomètres au sud-ouest de Paris.

Les mis en cause voulaient « voler son véhicule », a noté le parquet. Les deux hommes ont déjà été condamnés pour des faits de vols aggravés, et le plus jeune également pour infraction liée aux stupéfiants.