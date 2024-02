«Si je suis partie, c’est pour une bonne raison. Ne pleure pas, s’il te plaît. » Une collégienne de 13 ans, scolarisée au collège Pierre-Fouche à Ille-sur-Têt (Pyrénées-Orientales), a écrit une lettre pour dénoncer le harcèlement qu’elle subit dans son établissement. Heureusement, sa maman a retrouvé sa missive par hasard dans un tiroir, avant qu’il ne soit trop tard. Elle l’a publiée sur Facebook, relate France 3 Occitanie.

Si la publication n’est plus accessible, la chaîne détaille les quelques mots que cette adolescente a laissés sur une feuille quadrillée. « J’en avais vraiment marre de cette pression scolaire, écrit-elle. X [le prénom a été effacé], en cours, ne me rendait pas la vie facile. Rester 24 heures toute seule, X qui se moque de moi… (…) Je serais mieux là-haut, au paradis. Je t’aime de tout mon cœur, et là-haut, je t’aimerai aussi. »

La rectrice assure de son « entier soutien à la famille »

Le rectorat a été alerté de cette situation de harcèlement. « La mère de cette élève a en effet rendu publique une lettre manuscrite dans laquelle sa fille mentionne son souhait de "partir" en raison de la pression ressentie dans le cadre scolaire et en raison de ses relations avec une ou des autres élèves », a détaillé l’académie.

Sophie Béjean, la rectrice, a dit dans un communiqué « son entier soutien à la famille et a immédiatement mobilisé ses services de prévention et de lutte contre le harcèlement ». Le parquet a également été prévenu de cette situation de harcèlement.