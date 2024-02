Lundi, quatre randonneurs, deux hommes et deux femmes, âgés entre 69 et 77 ans, ont été fauchés par une voiture à Steenbecque, près de Dunkerque, dans le Nord. Trois sont morts sur le coup, et une femme a finalement succombé à ses blessures dans la journée. Le conducteur du véhicule impliqué, un homme de 51 ans, avait été interpellé sur place et placé en garde à vue. Déféré au parquet, il a été mis en examen, ce mercredi, du chef « d’homicides involontaires par conducteur » a-t-on appris auprès du parquet de Dunkerque.

La levée de la garde à vue du suspect a été prononcée ce mercredi matin, et à l’issue de la mise en examen du suspect, ce dernier a été libéré sous contrôle judiciaire. En parallèle, le parquet de Dunkerque a saisi un juge d’instruction pour l’ouverture d’une information judiciaire qui devra faire la lumière sur les circonstances de ce drame.

Pas d’antécédents du mis en cause

« A cette heure, la consommation d’alcool et de stupéfiants est exclue », assure le procureur de Dunkerque, précisant que les investigations en cours portent notamment sur « la somnolence alléguée par le conducteur et sur la vitesse exacte de son véhicule au moment de la collision ».

A ce jour, le parquet a retenu la qualification « d’homicides involontaires par conducteur », un délit pour lequel le suspect encourt « cinq ans d’emprisonnement et 75.000 euros d’amende ». « Compte tenu de l’ensemble des saisies et constatations réalisées dans cette procédure, de l’absence d’antécédent du mis en examen et de ses garanties de représentation », le mis en examen a été libéré et placé sous le régime du contrôle judiciaire.