Erwan, disparu dans les Deux-Sèvres, « un adolescent très sociable, solaire »

Le dispositif des gendarmes pour retrouver Erwan, porté disparu depuis dimanche matin à Moncoutant-sur-Sèvre, près de Niort (Deux-Sèvres), monte d’un cran ce mercredi. Dix plongeurs des brigades nautiques d’Arcachon et de La Rochelle vont notamment sonder la rivière la Sèvre, et les étangs situés aux alentours de la discothèque La Morinière, à Moncoutant-sur-Sèvre, secteur dans lequel l’adolescent de 18 ans a disparu, après avoir passé une partie de la nuit de samedi à dimanche dans la boîte de nuit.

Un apel à témoins a été lancé pour retrouver Erwan Blais, porté disparu depuis dimanche matin - Gendarmerie de Nouvelle-Aquitaine

20 Minutes s’est également entretenu avec la belle-mère d’Erwan, Karine, qui vit près de Parthenay (Deux-Sèvres). « Je ne suis pas sa mère biologique, mais je l’élève depuis qu’il a trois ans, je le considère comme mon fils et nous avons une relation très forte » précise-t-elle. Voici ce que l’on sait, ce mercredi, sur la disparition du jeune homme.

Où en sont les recherches ?

Ce mercredi matin, Karine fait le tour des imprimeries pour récupérer des flyers qui vont être placardés dans tous les alentours. « Nous allons en mettre dans les différents commerces des agglomérations, c’est-à-dire autour de Parthenay, Moncoutant, et Poitiers, où Erwan est très présent la semaine, nous explique la belle-mère de l’adolescent. De nombreuses personnes se proposent d’elles-mêmes pour aller faire le tour des villages, poser des affiches, la mobilisation est incroyable. »

Côté gendarmerie, le dispositif monte d’un cran ce mercredi. Toute la zone de recherches va être bouclée. « Une trentaine d’élèves de l’école de gendarmerie de Rochefort vient nous renforcer pour assurer la sécurisation du site, qui restera interdit toute la journée aux badauds, pour laisser travailler sereinement les plongeurs, explique à 20 Minutes la gendarmerie. Nous allons aussi continuer les survols de la zone à l’aide d’un drone et d’un hélicoptère en élargissant de plus en plus, tandis que des patrouilles pédestres, à moto, motocross et véhicules, vont continuer d’inspecter les fossés. Elles vont aussi réaliser des enquêtes de voisinage, pour voir si quelqu’un n’aurait pas entendu quelque chose. » Un poste de commandement avancé a par ailleurs été mis en place à la mairie de Moncoutant. Soixante à 70 gendarmes sont ainsi mobilisés ce mercredi sur le terrain. Parallèlement, le volet judiciaire se poursuit, et les enquêteurs continuent de recueillir les témoignages et de visionner les images des caméras de vidéosurveillance.

Que sait-on de la soirée durant laquelle Erwan a disparu ?

Erwan s’était rendu samedi soir à la discothèque La Morinière avec trois amis. L’établissement accueillait énormément de monde ce soir-là. Un incident mineur au cours de la soirée, aurait conduit à son expulsion de la boîte de nuit. « En réalité, concernant cet incident il y a des contradictions, nous explique sa belle-mère. On n’est même pas sûr qu’il se soit réellement passé quelque chose de notable, ce n’est pas clair. Pareil concernant son alcoolisation : il avait bu, mais il n’était pas du tout ivre mort. Il n’y a pas eu de bagarre, pas d’agressivité de sa part non plus. En revanche, oui, il s’est fait mettre dehors, vers 2 heures du matin, ça, c’est établi. C’est à partir de là que l’on perd sa trace. »

Karine insiste par ailleurs : « ses copains ne l’ont pas laissé tomber, comme on a pu l’entendre. » Ils ont juste pensé qu’Erwan était avec d’autres personnes. « Il faut bien comprendre qu’il y avait 900 personnes dans cette boîte de nuit, et ses amis n’étaient même pas au courant qu’Erwan avait été expulsé de la boîte. Ils l’ont perdu de vue, mais ils ne sont pour rien dans ce qu’il s’est passé. » C’est au moment de quitter l’établissement, aux alentours de 5 heures du matin, qu’ils se rendent compte de la situation. « Une maman est venue les récupérer, comme il était convenu, c’est là qu’ils se sont aperçus qu’Erwan n’était plus là. Et ils l’ont immédiatement cherché. A six heures, alors qu’ils ne le trouvaient pas, ils nous ont appelés, c’est là que ça a tout déclenché. » L’alerte à la gendarmerie était donnée vers 7 heures, et celle-ci a très rapidement déclenché des recherches.

Qui est Erwan ?

Etudiant en BTS banque à Poitiers (Vienne), « Erwan est un adolescent très sociable, solaire ; c’est un jeune positif, souriant, posé, calme, » décrit sa belle-mère. « Il rayonne tellement qu’il a énormément d’amis, il connaît beaucoup de monde, et les gens sont très touchés par ce qu’il se passe. »

Quelles sont les hypothèses concernant sa disparition ?

« Nous n’avons aucune hypothèse qui prend le dessus sur l’autre » insiste-t-on de source proche de l’enquête, « hormis que la présence d’étangs et de la rivière à proximité immédiate de la discothèque, peut laisser présumer qu’il aurait pu tomber à l’eau. » Mais, « ce n’est qu’une hypothèse parmi d’autres » et « toutes les pistes sont étudiées. »