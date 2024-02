La note a été rédigée quelques jours seulement après l’interpellation, en Corse, de Marco Raduano, le chef de la « Società Foggiana ». Le 9 février dernier, le Sirasco [Service d’information, de renseignement et d’analyse stratégique sur la criminalité organisée], a diffusé un document de trois pages, consulté par 20 Minutes, évoquant la « menace liées aux organisations mafieuses italiennes », spécialisées dans le trafic de stupéfiants, le racket, les vols, la corruption, le blanchiment, les paris sportifs ou le trafic de déchets.

« Si leur présence sur le territoire peut de prime abord apparaître limitée, l’identification d’individus en lien avec ces organisations, l’interpellation régulière de fugitifs et la détection ponctuelle d’opérations de blanchiment induisent une nécessaire vigilance », expliquent les analystes de la direction nationale de la police judiciaire.

« Les mafias italiennes opèrent sans frontières, allant là où les circonstances leur permettent de satisfaire leurs intérêts », détaillent les policiers. Trois groupes criminels sont présents sur le territoire français : la ‘Ndrangheta, la mafia calabraise, l’un « des principaux acteurs criminels mondiaux », la Cosa Nostra, la mafia sicilienne, et la Camorra, originaire de la région de Naple et de Campanie.

« Territoire de repli »

La France « apparaît d’abord comme un territoire de repli » pour les membres de ces groupes, écrivent les policiers, rappelant que « des arrestations de fugitifs surviennent chaque année ». En 2023, deux mafieux ont été interpellés en France. En février, Edgardo Greco a été arrêté à Saint-Etienne, dans la Loire, où il travaillait comme pizzaiolo sous une fausse identité. Cet Italien de 64 ans, accusé d’appartenir à la 'Ndrangheta, a été condamné à perpétuité par contumace pour des meurtres commis en 1991. Fin septembre, c’est un trafiquant de stupéfiants originaire des Pouilles qui a été retrouvé par les enquêteurs du service de police judiciaire de Metz à Villerupt en Meurthe-et-Moselle. Ces interpellations « suggèrent que des réseaux d’appui pourraient exister localement » dans l’Hexagone, soulignent les auteurs du document.

La France « est aussi le lieu d’opérations de blanchiment, comme le montrent les ramifications en France de l’opération internationale Eureka Italia », observent les policiers. Cette opération de police de grande envergure, menée en mai dernier dans plusieurs pays d’Europe, a abouti à l’interpellation de 132 personnes liées à la mafia calabraise. Dans ce cadre, deux Italiens ont été arrêtés en France et 70.000 euros ainsi que du matériel informatique leur ont été saisis.

Une infiltration « durable » en Europe

« Le partage d’informations au niveau international a pu permettre d’établir l’affiliation d’individus impliqués dans des procédures judiciaires à des organisations mafieuses italiennes alors que ce lien n’était pas apparu au cours de l’enquête initiale », indiquent aussi les analystes du Sirasco. Les policiers français l’ont constaté en août 2022. A l’époque, ils enquêtaient sur une affaire d’abus de biens sociaux, de travail dissimulé, de proxénétisme et de blanchiment. Ils soupçonnaient le gérant d’une société de travaux publics de percevoir un pourcentage sur les salaires versés à plus de 500 employés. « A la faveur d’une opération internationale supervisée par Europol visant un trafic international de stupéfiants », ils ont découvert qu’un « mafieux du clan Amato-Pagano » [lié à la Camora] était impliqué dans les faits visés par leurs investigations.

De manière plus générale, les auteurs de ce document notent que l’infiltration des mafias italiennes en Europe « est durable ». « L’ancrage à l’ouest se développe depuis les années 1960 et a d’abord touché l’Allemagne, les mafias profitant de certaines failles de la réglementation pouvant permettre de faciliter le blanchiment », ajoutent-ils. Ces organisations criminelles se sont aussi installées en Espagne « pour le trafic de stupéfiants » et ont investi leur argent « sur la Costa del Sol ». Plus récemment, elles ont mis un pied en Belgique et aux Pays-Bas afin d’utiliser les « infrastructures portuaires de ces pays » pour développer « les trafics illicites ».