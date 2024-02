Une histoire affreuse. Depuis le 26 janvier, la commune de Plainfaing, dans les Vosges, est secouée par un fait divers sordide. Avec une victime sauvagement tuée après avoir été longtemps humiliée, des différents familiaux profonds, des animaux maltraités… 20 Minutes fait le point.

Une scène de crime « d’une extrême violence »

L’expression est signée du procureur de la République d’Epinal, Frédéric Nahon. Trois jours après les faits, il avait tenu une conférence de presse afin d’expliquer ce qu’il s’était passé ce vendredi soir dans cet appartement situé au-dessus d’une ancienne école communale. Vers 21h30, les gendarmes avaient alors été appelés par un individu « leur déclarant avoir tué un homme ». Puis, sur place, ils découvraient le corps de la victime dans un sale état. Avec « plusieurs dizaines de plaies sur le corps, localisées dans le dos, les jambes et un visage complètement défiguré », avait expliqué le magistrat en parlant donc d’une scène de crime « d’une extrême violence ». Frédéric Nahon avait également détaillé les armes du crime : « les objets présents dans le salon, à savoir un couteau, une serpette et une batte de base-ball ».

Où en est l’enquête ?

Les militaires n’ont pas eu longtemps à chercher les coupables. Interpellés puis incarcérés, la compagne de la victime et ses deux beaux-fils de 27 et 30 ans ont reconnu les faits. Les deux hommes ont été mis en examen pour homicide aggravé. Leur mère, 54 ans, est poursuivie pour meurtre précédé, accompagné ou suivi d’actes de tortures et actes de barbarie, ainsi que des chefs d’abstention volontaire d’empêcher un crime et de non-assistance à personne en danger. Ce soir-là, une dispute a éclaté entre les quatre. « Ils ont souhaité avoir une explication avec leur beau-père […] en présence de leur mère, et les choses ont dégénéré, les beaux-fils ont vu rouge et se sont acharnés sur la victime », avait expliqué le procureur d’Epinal. Aucun des mis en cause n’était sous l’empire de l’alcool ou de stupéfiants.

Pourquoi une telle violence ?

Le placement à la SPA des chiens de ses beaux-fils par la victime, sans leur accord, a été évoqué dans un premier temps pour expliquer cette terrible dispute. Une thèse aujourd’hui balayée par l’association Au nom des animaux (Anda). Plusieurs de ses membres sont justement intervenus avec la SPA le soir du drame, à 20 heures, afin de récupérer les sept chiens et quatre chats. Plusieurs signalements avaient été effectués et les animaux souffraient de maltraitance dans un logement insalubre. « Le mobile qu’ils ont présenté est faux, Eddy Marchand n’est pas mort à cause des chiens : on a un SMS de sa compagne qui prouve qu’elle était d’accord de nous céder les animaux », s’est étonnée l’Anda auprès du Parisien. « Les animaux, c’étaient leurs souffre-douleurs […] On nous a dit que les chiens se faisaient frapper à mort. » Ils n’étaient visiblement pas les seuls à en croire le quotidien.

La victime, qui travaillait aux hôpitaux civils de Colmar (Haut-Rhin), était régulièrement humiliée par sa compagne. « Il était soumis, sûrement battu et ça, je l’ai compris trop tard », a témoigné un voisin. « J’ai vu une énorme tristesse dans son regard, il m’a dit : ''vous ne savez pas ce que je vis'' », a encore témoigné un des membres de l’Anda. Sur sa page Facebook, la quinquagénaire avait officialisé la fin de son couple ce soir-là. « Monsieur […] a rendu sa bague », écrivait-elle quelques heures avant le meurtre. Avec deux smileys dont un qui symbolise la fête.