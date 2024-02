Alex Batty fête ses 18 ans ce mardi. Et, comme il l’a confié au quotidien britannique The Mirror, il ne s’attend pas à ce que sa mère et son grand-père, toujours recherchés pour son enlèvement, se précipitent pour le lui souhaiter.

Le jeune garçon croise même les doigts pour qu’ils ne le fassent pas. « J’espère que la police ne les trouvera pas », confie Alex Batty, qui fait toujours preuve d’un incroyable recul sur la vie d’errance qui lui a été imposée pendant six ans. « Maman a fait ce qu’elle a fait par amour. C’est ce qu’elle pensait être le mieux », explique-t-il. Il suppose que sa mère est toujours en colère parce qu’il s’est enfui mais s’il pouvait parler à Mélanie et David Batty, il leur dirait seulement : « J’espère que vous allez bien ».

Informatique et apprivoisement des jeunes de son âge

Le jeune Anglais se livre aussi sur sa nouvelle vie, à Oldham, dans la banlieue de Manchester, avec sa grand-mère Susan. Il a commencé à prendre des cours d’informatique. Celui qui, de l’âge de 11 à 17 ans, n’a quasiment parlé qu’à des adultes, dans des communautés isolées, au gré des pérégrinations de sa mère et de son grand-père, admet qu’il a encore un peu de mal à communiquer avec les gens de son âge.

Alex Batty a été retrouvé errant au bord d’une route départementale, non loin de Toulouse, le 13 décembre 2023. Recueilli par un jeune chauffeur-livreur, il lui a raconté l’incroyable histoire de sa disparition que les gendarmes de la Haute-Garonne n’ont pas eu de mal à recouper.