Quarante-huit heures après la disparition d’Erwan, à la sortie de la discothèque La Morinière, à Moncoutant-sur-Sèvre (Deux-Sèvres), les enquêteurs de la gendarmerie n’ont toujours retrouvé aucune trace du jeune homme de 18 ans. 20 Minutes fait le point sur l’enquête.

Un apel à témoins a été lancé pour retrouver Erwan Blais, porté disparu depuis dimanche matin - Gendarmerie de Nouvelle-Aquitaine

Dans quelles circonstances Erwan a-t-il disparu ?

Le jeune homme s’était rendu à la discothèque La Morinière, tout près de Moncoutant-sur-Sèvre, samedi soir, avec trois amis, dans la voiture de l’un d’eux. Le véhicule a été garé à proximité du parking du restaurant Saint-Pierre, situé à environ 500 mètres de l’établissement. Selon les premiers éléments de l’enquête, « Erwan était alcoolisé et il a été mis dehors durant la nuit, après un incident sans gravité dans l’établissement » nous explique une source proche de l’enquête. « Il se retrouve sur le parking, et cherche à rentrer à nouveau dans la discothèque, mais les portiers lui en interdisent l’accès, c’est à partir de ce moment que l’on perd sa trace, à 1h50. »

Quand l’alerte a-t-elle été donnée ?

Ses amis ne s’aperçoivent pas immédiatement de sa disparition. « Une maman devait venir les récupérer, et s’est aperçue qu’il manquait une personne, vers 5 heures du matin. » Il y a ainsi un « trou » entre 1h50 et 5 heures du matin. L’alerte est donnée à 7 heures. « Nous prenons l’affaire très au sérieux dès le départ, et nous déployons un dispositif de recherches très rapidement » nous explique-t-on du côté de la gendarmerie. « Nous avons fait appel à un chien de piste Malinois qui est arrivé de La Rochelle, puis nous avons envoyé du personnel sur zone pour démarrer une battue, puis un hélicoptère pour survoler les accotements en bord de route. » Dans la journée de dimanche, le parquet de Niort ouvre une enquête pour « disparition inquiétante ».

Lundi, un deuxième « pistage » avec une équipe cynophile a été réalisé, à l’aide d’un chien Saint-Hubert cette fois-ci, à l’odorat plus développé que le Malinois. « Ils nous ont menés tous les deux au même endroit, à savoir le parking du restaurant. » Une battue, avec une centaine de personnes de l’entourage d’Erwan, a par ailleurs été organisée lundi, encadrée par les gendarmes. Six secteurs ont été passés au peigne fin. Enfin, une brigade nautique a également sondé les étangs autour de la discothèque.

Quelles sont les pistes des enquêteurs ?

« Nous avons plusieurs hypothèses de travail, nous explique-t-on de source proche de l’enquête : soit la disparition volontaire, mais cela semble peu probable, soit la mauvaise rencontre, mais nous n’avons aucun élément pour le moment nous permettant d’aller dans cette direction, soit la thèse accidentelle. On aurait pu penser à un accident de la circulation, mais avec le temps qui passe nous n’avons constaté aucun dégât sur le domaine public, ni aucune trace aux abords de Moncoutant. »

Dans quel environnement se trouve la discothèque ?

La Morinière se situe à proximité immédiate de la rivière La Sèvre Niortaise, et elle est entourée d’une multitude d’étangs, ce qui complexifie le travail de recherches des enquêteurs. La brigade nautique de La Rochelle a été sollicitée, et devrait venir en renfort mercredi.

Quel sera le dispositif de recherches pour ce mardi ?

Une quinzaine de gendarmes vont continuer de ratisser les environs ce mardi. « Nous allons aussi travailler avec un drone pour survoler toute la zone et voir si nous avons raté quelque chose. Parallèlement, un gros travail judiciaire a commencé, avec l’exploitation des vidéos, les auditions des témoins, de toutes les personnes présentes qui auraient pu voir Erwan à un moment donné » nous explique encore une source proche de l’enquête.