Enquête ouverte après la disparition d’un jeune homme dans les Deux-Sèvres

Que s’est-il passé dans la nuit de samedi à dimanche, à la sortie de la discothèque La Morinière, à Moncoutant-sur-Sèvre (Deux-Sèvres) ? Le jeune Erwan Blais, 18 ans, a quitté l’établissement où il avait passé la soirée, vers 2h30 du matin. Depuis, ses proches restent sans nouvelles.

Un apel à témoins a été lancé pour retrouver Erwan Blais, porté disparu depuis dimanche matin - Gendarmerie de Nouvelle-Aquitaine

Aucune piste n’est pour le moment privilégiée, indiquent les gendarmes de Parthenay et de Moncoutant, qui ont déclenché d’importants moyens de recherche pour retrouver des traces du jeune homme. Le parquet de Niort a ouvert une enquête pour « disparition inquiétante » et un appel à témoins a été lancé. Erwan Blais, 1,70 mètre, de corpulence mince, portait un sweat vert foncé et un pantalon noir au moment de sa disparition.

Recherches autour du parking d’un restaurant

La gendarmerie a commencé à ratisser les alentours de la boîte de nuit dès dimanche matin. « Nous avons réalisé un pistage dimanche et lundi avec deux équipes cynophiles, qui nous mènent au même endroit, à savoir le parking du restaurant Le Saint-Pierre, indique à 20 Minutes la gendarmerie. Mais ensuite, nous perdons la piste du jeune homme. » Selon les premiers éléments de l’enquête, Erwan Blais aurait stationné son véhicule sur ce parking, et se serait en suite rendu à pied jusqu’à la discothèque située à environ 500 mètres.

« Nous avons également fait appel à un hélicoptère pour survoler les accotements des routes, au cas où le jeune homme aurait été percuté par un véhicule, ce qui n’a rien donné, poursuit la gendarmerie. Nous avons également fait sonder par une brigade nautique les étangs qui se trouvent autour de la discothèque, ainsi que la Sèvre Niortaise. »

Mobilisation sur les réseaux sociaux

La famille et les proches du jeune homme se sont de leur côté rapidement mobilisés sur les réseaux sociaux. « Quelque 120 personnes se sont rendues disponibles pour se joindre aux recherches » souligne la gendarmerie, qui a organisé ce lundi une battue des environs. « Ce lundi après-midi, nous allons concentrer nos recherches autour du restaurant Le Saint-Pierre, dans une zone de bocage. »

En tout, « plus d’une soixantaine de gendarmes » sont engagés dans ces recherches depuis dimanche matin.