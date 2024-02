Un adolescent victime d’une altercation mortelle dans une rue à Montpellier

Un adolescent de 16 ans, victime d’une altercation en pleine rue, est mort, mardi, à Montpellier (Hérault), rapporte le parquet ce mercredi matin. La rixe a éclaté peu avant 19 heures, sur l’avenue de Lodève : deux groupes de jeunes hommes et de filles se sont retrouvés pour régler un différend, dont l’origine n’a pas encore été déterminée.

La victime aurait reçu un coup avec une arme blanche au niveau du thorax. Rapidement pris en charge par les sapeurs-pompiers et le Samu, le jeune homme est décédé, à son arrivée au CHU. La police a interpellé et placé en garde à vue cinq personnes, âgées de 15 à 21 ans, ayant participé à l’altercation initiale. Une sixième personne s’est présentée spontanément, dans la nuit, auprès des services de police, et a été placée en garde à vue.

Une enquête pour meurtre a été ouverte, et confiée au SRPJ de Montpellier.