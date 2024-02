Le procureur de la République de Limoges a-t-il manqué de déontologie ? Arrivé à Limoges en 2020, il est passé en audience disciplinaire devant le conseil supérieur de la magistrature mardi.

Ce sont des membres du Parquet qui ont alerté en août 2022 le parquet général sur des comportements inappropriés, rapporte Le Parisien. Il est question de propos graveleux, sexistes et de regards déplacés sur leurs poitrines, si on en croit les témoignages de six collaboratrices. Des signalements qui ont conduit à une enquête administrative de la part de l’inspection générale de la Justice (IGJ), pour d’éventuels manquements d’ordre déontologique.

Une décision le 12 mars

Le procureur mis en cause nie les regards déplacés et parle d’un humour « second degré » pour justifier les propos mis en cause. Le Parisien rapporte que le magistrat aurait dit d’une jeune auditrice de justice qu' : « elle serait capable de passer sous le bureau pour obtenir un stage. » Dans le cadre de l’audience disciplinaire, les réquisitions du directeur des services judiciaires au nom des gardes des Sceaux ont pointé « une perte totale de repères déontologiques ». On saura le 12 mars s’il est relevé de ses fonctions et déplacé à un autre poste.