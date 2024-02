Reprise de la garde à vue pour le suspect de la gare de Lyon

Retour en salle d’interrogatoire. La garde à vue de l’homme soupçonné d’avoir blessé trois personnes au couteau samedi matin gare de Lyon a repris. Elle avait été interrompue samedi soir car l’examen de comportement avait révélé « un état psychiatrique incompatible avec la mesure de contrainte », a indiqué le parquet de Paris dimanche, confirmant une information de BFMTV.

L’agression a eu lieu vers 7H35 : l’assaillant, un Malien de 32 ans, a grièvement blessé un homme par un coup de couteau à l’abdomen et deux coups de marteau à la tête, selon une source policière. Son pronostic vital « serait toujours engagé » dimanche, d’après le ministère public. Deux autres personnes ont été plus légèrement blessées. Tous trois sont des « passants » qui se seraient « interposés » et ont été « blessés par des coups de couteau et de marteau ».

Inconnu des services de police

L’assaillant est « en situation régulière en Italie depuis 2016, avec un titre émis en 2019 tout à fait valable », selon les documents en sa possession, avait précisé plus tôt le préfet de police de Paris Laurent Nuñez, qui s’est rendu sur les lieux. Ce titre lui permettait de voyager en France en toute légalité. Selon les papiers d’identité qu’il a présentés, il est né le 1er janvier 1992. Il était jusque-là inconnu des services de police français comme italiens, selon une source policière.

Si ses motivations restent encore troubles, l'homme a, semble-t-il, publié de nombreuses vidéos sur le réseau social TikTok au ton menaçant, a révélé Le Parisien. Il exprime notamment son ressentiment vis-à-vis de l’intervention militaire française au Mali ou de son passé colonial. « Je déteste tous les Français », lâche-t-il ainsi dans une de ses courtes vidéos. Dans une autre, il accuse Emmanuel Macron d'avoir mis « le monde, l'Europe en chaos ». Mais ses propos, décousus et confus, sont difficiles à suivre. Certaines vidéos, toutefois, interrogent sur une éventuelle préméditation. « Des fois il faut attaquer pour pouvoir dominer ton propre ennemi, pour pouvoir faire peur à ton ennemi, pour menacer ton ennemi. C’est ça qu’on appelle principe de domination », développait-il, il y a tout juste deux mois.