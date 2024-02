Un maire breton contrôlé positif à l’alcool après un accident de la route

Jeudi 1er février, le maire régionaliste de Carhaix (Finistère) et vice-président du conseil régional de Bretagne, Christian Troadec, a fait une sortie de route peu avant 18 heures, sur la commune de Ploërdut, dans le Morbihan, rapporte Ouest-France. Il raconte qu’il a voulu éviter un animal sur la chaussée mais que lui et sa passagère, une collègue qu’il raccompagnait après un repas professionnel, sont indemnes après l’accident. Et d’après les analyses ce repas a dû être bien arrosé.

Samedi matin, il avait annoncé 0,5 gramme d’alcool par litre de sang, parlant alors d'« un verre de trop » mais quelques heures plus tard, il a été forcé de revenir sur son annonce pour communiquer un chiffre près de deux fois supérieur, soit 1,06 gramme par litre de sang. Un taux considéré comme un délit, car supérieur à 0,8 gramme par litre de sang. La peine encourue peut aller jusqu’à deux ans de prison et 4.500 euros d’amende.

Une soirée alcoolisée de janvier 2022 qualifiée d'« orgie »

Christian Troadec estime qu’il va pouvoir continuer à conduire en installant un éthylotest antidémarrage, qui empêche de démarrer en cas de dépassement du seuil autorisé. « Je ne bois plus depuis un an à cause de mes problèmes de santé. J’ai toujours été vigilant, mais pas assez ce jeudi. Je regrette, ça me servira de leçon », a-t-il commenté.

En janvier 2022, des élus d’opposition avaient demandé le retrait de la vice-présidence de Christian Troadec au conseil régional après sa participation à une soirée alcoolisée à Carhaix qui avait été qualifiée d'« orgie ».