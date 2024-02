Rhône : Un appel à témoins lancé après la disparition d’Alyssia, une ado de 12 ans, disparue à Bron

DISPARITION INQUIÉTANTE

•

La police nationale du Rhône a lancé un appel à témoins après la disparition d’Alyssia, une jeune adolescente de 12 ans, qui a quitté l’Institut départemental de l’enfance et de la famille le 28 janvier dernier et n’a plus donné de nouvelles depuis