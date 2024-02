48,8. C’est la quantité, en tonnes, de riz brun qui a été saisie par les agents du bureau de douane du Havre Port. « La teneur en acétamipride et imidaclopride, des insecticides, dépassait les seuils autorisés et présentait un réel danger pour la santé des consommateurs », a indiqué mercredi la Direction générale des douanes et droits indirects dans un communiqué. Les lots, qui ont été interceptés par les gabelous les 17 et 21 janvier derniers, provenaient du Pakistan et étaient destinés « à des professionnels de denrées alimentaires en région parisienne ».

Les douaniers ont effectué des prélèvements sur la marchandise saisie qu’ils ont transmis à un laboratoire à Montpellier. Le taux maximum, fixé par l’Europe, ne doit pas dépasser 0,010 microgramme par kilogramme d’acétamipride et d’imidaclopride. Or, pour les lots en question, ces taux étaient au moins deux fois supérieurs aux seuils autorisés.

« Une exposition prolongée ou à de trop fortes doses peuvent s’avérer toxiques et cancérogènes, et l’exposition des consommateurs à ces toxines par l’intermédiaire de l’alimentation doit être maintenue au niveau le plus faible possible », a souligné la Direction générale des douanes et droits indirects. Le riz va donc être détruit.

Multiplication des saisies

En 2023, les contrôles réalisés par les services des douanes du Havre ont donné lieu au retrait du marché « à plus de 210.000 articles de cuisine, 344 tonnes de céréales, 230 tonnes de légumes, 39 tonnes de préparations alimentaires, 29 tonnes de fruits, 25 tonnes d’épices au titre des contrôles sanitaires et 43.000 litres de vins ainsi que 40.800 kg de café dans le domaine biologique ».