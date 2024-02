Après la mort d’une éleveuse et de sa fille, une reconstitution organisée

Une banderole entourée de fleurs rendant hommage à Alexandra Sonac et à sa fille Camille, des experts, des enquêteurs et une Nationale 20 de nouveau coupée. Une reconstitution de l’accident qui a coûté la vie à l’agricultrice et à la fillette, le mardi 23 janvier à l’aube sur un barrage agricole, a eu lieu ce jeudi à Pamiers, en Ariège. Le parquet de Foix n’a pas prévu de communiquer à l’issue de cet acte de procédure.

Les trois occupants de la voiture en cause, tous trois de nationalité arménienne, avaient été interpellés et placés en garde à vue aussitôt après l’accident. Dès le début de l’enquête, le parquet a écarté le caractère intentionnel de ce drame. Le conducteur de la voiture a été mis en examen pour « homicides involontaires aggravés, blessures aggravées et conduite sans assurance ». Il a reconnu « avoir contourné le dispositif spécial de sécurité qui condamnait l’accès à la route nationale 20 » et « ne pas s’être rendu compte à temps de la présence de la bâche noire qui recouvrait le mur de paille », marquant le début du barrage.

Les obsèques prévues ce jeudi

Aucune charge n’a été retenue contre les deux passagères du véhicule à l’issue de leur garde à vue, mais, sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), elles ont été placées dans un centre de rétention administrative, avant d’être assignées à résidence dans l’attente de leur expulsion.

Le 27 janvier, plusieurs milliers de personnes ont participé à Pamiers à une marche blanche organisée en mémoire de l’éleveuse et de sa fille. Leurs obsèques devaient avoir lieu ce jeudi après-midi à Teilhet, à une quinzaine de kilomètres de Pamiers.