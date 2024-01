Meurtres, viols, violences… Que retenir du bilan de la délinquance ?

C’est une succession de chiffres aussi austères qu’arides qui a été dévoilée ce mercredi matin par le ministère de l’Intérieur. Mais derrière ces tableaux, ces courbes, ces camemberts qui vous rappellent les heures les plus sombres de vos cours de maths, le constat est imparable : la grande majorité des crimes et délits sont en augmentation en France. Certes, l’étude n’est pas encore « consolidée » – certains chiffres sont donc amenés à évoluer – mais elle offre une première photographie de la délinquance pas franchement encourageante à quelques mois des JO…

La barre des 1.000 homicides franchie

La barre symbolique du millier d’homicides s’approchait inexorablement depuis plusieurs années. Elle a finalement été franchie en 2023. Si les données ne sont pas encore consolidées, jamais ce seuil n’avait été atteint depuis 2008. Ainsi, 1.010 personnes ont été tuées l’an dernier, victime d’un meurtre, d’un assassinat, d’un attentat ou des violences volontaires ayant entraîné la mort. Plus inquiétant encore : si le nombre d’homicide a augmenté de 5 % en un an, celui des tentatives a bondi de 13 %. L’an dernier, 4.055 personnes ont réchappé à un homicide. Près de 80 % des victimes sont des hommes et les deux tiers sont âgés de 15 à 39 ans. Les tentatives d’homicides commises au sein de la famille représentent 14 % des cas.

Mais ces chiffres masquent d’immenses disparités géographiques : imaginez un peu, dans toute la France, on compte en moyenne 1,5 homicide pour 100.000 habitants alors qu’on en dénombre 20,6 pour 100.000 en Guyane (en hausse de 22 %) ou 9,4 en Guadeloupe (+33 %). En France métropolitaine, c’est la Corse qui tient la tête de ce funeste classement (3,8 pour 100.000) mais si on regarde à une échelle départementale, c’est autour de Marseille, que le taux d’homicide est le plus haut : en 2023, plus de quatre homicides pour 100.000 habitants ont été enregistrés. Un chiffre qui s’explique notamment par la hausse des règlements de compte sur fond de trafic de drogue.

Les plaintes pour viol en hausse de 10 % en un an

L’augmentation est l’une des plus marquée de l’année : les plaintes pour viol et tentatives ont augmenté de 10 % en un. Cela représente près de 43.000 victimes. L’an dernier, la hausse avait été de 12 % et celle d’avant de 33 %. Cette augmentation continue depuis 2017, s’explique notamment par une forme de libération de la parole liée à la vague #Metoo. Certaines femmes s’étaient décidées à porter plainte des années plus tard. Si cette part de faits anciens – notamment pour les mineurs – représentait l’an dernier un quart des plaintes, l’étude montre que la moitié des victimes a porté plainte pour des faits de moins de six mois.

Les statisticiens de Beauvau y voient également l’effet du meilleur accueil des plaignantes dans les commissariats et brigades de gendarmerie, notamment par la mise en place de « partenariats » avec des intervenants sociaux et des hôpitaux. C’est également le cas pour les violences intrafamiliales (+9 %), mieux prises en compte depuis le Grenelle des violences faites aux femmes en 2019.

Ces chiffres, aussi vertigineux soient-ils, ne représentent toutefois que la face émergée de l’iceberg puisqu’il ne s’agit que des faits pour lesquelles les victimes ont porté plainte. Or, selon les enquêtes de victimation – qui s’appuient sur les déclarations des personnes interrogées – seules 5 % des personnes victimes de violences sexuelles portent plainte.

Quid des JO ?

Dans cet océan de chiffres pas franchement encourageant, quid des Jeux olympiques près de 10 millions de touristes convergeront vers la capitale ? Si personne ne nie le défi sécuritaire hors-norme, les autorités se rattachent à quelques données encourageantes. Le nombre de vols et violences enregistrés dans les transports en commun a baissé de 10 % (les violences sexuelles, elles, ont en revanche augmenté de 4 %), à Paris et dans la petite couronne les vols avec armes ont baissé de 11 %, la tendance est la même pour les vols avec violence. Si la Coupe du monde de rugby est difficilement comparable aux JO, les premiers retours d’expérience sont toutefois encourageants : aucun indicateur n’a enregistré de hausse marquée, certains ont même reculé à l’image des coups et blessures.