Plus de quatre mois après, le mystère demeure. Comment est mort Benoît Jung ? Cet homme de 51 ans avait été découvert le 14 septembre par des promeneurs à proximité d’un chemin proche du célèbre château du Haut-Koenigsbourg. Habillé de ses vêtements de randonnée.

La thèse du suicide avait alors rapidement été écartée. La victime présentait « plusieurs blessures manifestement liées à l’utilisation d’une arme à feu », avait communiqué la gendarmerie du Bas-Rhin avant qu’une autopsie ne soit réalisée. Une enquête pour meurtre avait été ouverte.

L’émotion avait été forte au sein du collège du Klosterwald à Villé où exerçait ce professeur de mathématiques. Le recteur de l’académie de Strasbourg Olivier Faron s’était également rendu sur place.

Et depuis ? L’enquête, confiée aux gendarmes de la brigade de recherche de Strasbourg, vient de connaître un rebondissement. En fin de semaine dernière, de nombreux parents d’élèves de l’établissement ont reçu un mail via l’espace numérique du collège, selon Les Dernières Nouvelles d’Alsace. A l’intérieur, un questionnaire concernant Benoît Jung. Avec plusieurs questions donc : « Comment pourriez-vous définir ou décrire monsieur Jung ? Comment était-il en tant qu’enseignant ? Quels étaient vos rapports avec ce professeur etc.

Aucun suspect n’a jusque-là été interpellé.