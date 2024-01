Un étudiant soupçonné de projet d’attentat enfariné à Nancy

Depuis le 22 décembre, les actions se multiplient. Cinq étudiants du campus Santé de l’université de Lorraine à Nancy, âgés d’une vingtaine d’années, ont été interpellés dans le cadre d’une enquête sur un éventuel projet d’attentat. Ils avaient ensuite été tous relâchés sans poursuites.

Mais leur retour à l’université a été marqué par des tensions, avec des collages de mouvements d’extrême droite qui s’en sont également pris la semaine dernière à l’un des cinq étudiants interpellés. Il a reçu de la farine, a relaté le journal L’Est Républicain.

« La Cocarde étudiante et l’Action française procèdent régulièrement depuis plusieurs semaines à des affichages sauvages sur le domaine universitaire avec un slogan “terroristes/islamistes hors de nos facs” qui « méconnaît à la fois le sérieux des investigations menées par les forces de l’ordre et les principes de l’Etat de droit », a indiqué dans un communiqué la présidente de l’université de Lorraine, Hélène Boulanger. « Le mardi 23 janvier, un nouveau cap a été franchi lorsque sept individus se sont introduits dans les locaux de la faculté de médecine pour jeter un paquet de farine sur un des étudiants interpellés en décembre dernier », a relaté la présidente.

« Incitation à la haine »

« Cette action peut sembler anodine mais la vidéo de revendication diffusée par l’Action française montre bien la violence de cette intrusion et de la manœuvre », a-t-elle ajouté, précisant qu' « heureusement aucune personne n’a été blessée ». Une vidéo publiée sur la page Facebook de l’Action française de Nancy montre un groupe jeter de la farine sur un étudiant traité de « terroriste ». Ils quittent ensuite les lieux en criant « Vive le roi ».

Hélène Boulanger a annoncé que l’université avait déposé plainte et « déposera systématiquement plainte contre toutes les personnes ou organisations intervenant sur son domaine en dehors de toutes règles de droit et dans un objectif d’incitation à la haine et à la discrimination. »

Elle a, par ailleurs, souligné que la sécurité au sein de l’université n’était pas « menacée » mais, qu’outre les mesures mises en place dans le cadre du plan Vigipirate, d’autres dispositions ont été prises depuis la rentrée de janvier notamment une « présence plus importante de vigiles pour rassurer les étudiantes et étudiants et les personnels qui pourraient être encore inquiets ».