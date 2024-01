La gendarmerie de La-Londes-des-Maures, dans le Var, mène l’enquête et lance un appel à témoin. Ils recherchent ceux qui auraient bien pu dérober dans la nuit de vendredi à samedi quatorze singes écureuils dans le jardin zoologique tropical de la ville, a rapporté Var-Matin.

Les malfaiteurs ont agi en forçant la porte de leur abri et avaient minutieusement repéré les lieux, selon le directeur du zoo. Dans le quotidien du Var, il ne doute pas que ces vols aient pour objectifs une revente de ces sautillantes boules de poils mesurant entre 30 et 40 centimètres de haut. Il s’inquiète aussi du bien-être des singes enlevés et des dix-neuf restants au zoo, cette espèce étant particulièrement sociale et incapable de vivre seule.