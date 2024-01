Deux militants nationalistes ont été arrêtés mardi à Bastia dans le cadre d’une information judiciaire ouverte par le Parquet national antiterroriste sur la dégradation par explosif d’une villa en novembre 2022 en Haute-Corse, a-t-on appris de sources judiciaires et proches du dossier.

Les deux interpellations effectuées par la police judiciaire et la Sous-direction antiterroriste (SDAT) ont eu lieu « dans le cadre d’une information judiciaire portant sur des faits qualifiés d’association de malfaiteurs terroriste, de fabrication d’engin explosif en relation avec une entreprise terroriste, et de destruction dangereuse en relation avec une entreprise terroriste », ont indiqué ces sources, confirmant une première information de France 3 Corse. Selon la télévision publique, ces deux personnes sont des militants du nouveau parti « Nazione », crée ce dimanche et indiquant « soutenir la lutte armée ».

Recrudescence d’incendies criminels et d’explosions

L’enquête porte sur la dégradation d’une villa inoccupée dans la nuit du 19 au 20 novembre 2022 à Santa-Maria di Lota (Haute-Corse), a précisé une source proche du dossier. Cette nuit-là, des explosions avaient également touché deux maisons à Olmeto (Corse-du-Sud) et une inscription « FLNC » (Front de libération nationale corse, mouvement indépendantiste clandestin) avait été retrouvée sur l’une des deux.

« Une nouvelle fois, les forces coloniales ont frappé des militants du mouvement national quelques jours avant la venue d’un ministre du gouvernement », a dénoncé sur X (ex-Twitter) le Syndicat des travailleurs corses (STC). « Paris semble vouloir, par son attitude, fragiliser le climat en Corse en portant toujours plus haut son niveau de répression », regrette le syndicat qui appelle à l’arrêt de « ces basses manipulations » afin de « construire durablement la paix ».

Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, doit se rendre « début février » en Corse pour « faire un point d’étape » concernant les discussions sur l’évolution du statut de l’île vers une « autonomie dans la République », a indiqué la semaine dernière le Premier ministre, Gabriel Attal.

L’île connaît depuis deux ans une recrudescence d’incendies criminels et d’explosions, visant principalement des résidences secondaires. Ces explosions ont été souvent revendiquées, certaines par le FLNC, d’autres par le GCC (Ghjuventù Clandestina Corsa), un mouvement clandestin de jeunesse corse. « La situation du terrorisme nationaliste en Corse a abouti en 2023 à l’ouverture de plus de 70 procédures », avait déclaré le 23 janvier le procureur antiterroriste Jean-François Ricard.