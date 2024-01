Une traileuse de 30 ans, signalée disparue depuis dimanche dans le secteur de La Plagne, en Savoie, a été retrouvée. Elle a été transportée en hélicoptère vers l’hôpital de Grenoble dans un état grave.

« Après vingt-huit heures de recherches et l’engagement de plus de cinquante gendarmes accompagnés d’une trentaine de bénévoles, la jeune femme d’une trentaine d’années a été retrouvée vivante et consciente, en hypothermie et polytraumatisée, dans un secteur montagneux, difficile d’accès et escarpé », ont indiqué lundi la procureure de la République d’Albertville, Anne Gaches, et le groupement de gendarmerie départementale de la Savoie dans un communiqué commun.

Une chute due à une « portion raide et verglacée »

Dimanche, la sportive était partie de son domicile vers 7h15 pour aller courir en montagne, rapporte France 3. Les gendarmes ont été alertés de sa disparition par ses proches, restés sans nouvelle d’elle. Les militaires du PGHM et du groupe de montagne de la gendarmerie de Savoie ont alors lancé une opération de recherches sur le terrain. Un important dispositif a été déployé, avec des chiens de pistage au sol ainsi qu’un hélicoptère de la section aérienne de la gendarmerie de Modane.

La jeune femme a été retrouvée le lendemain, vers 12h40, dans le secteur du bois de Croizelin où des effets personnels lui appartenant avaient été découverts peu avant. D’après les premiers éléments de l’enquête, elle aurait chuté « dans une portion raide et verglacée de son itinéraire de course ».