Accident dramatique lundi matin dans le Haut-Rhin. Un gendarme du peloton de haute montagne d’Hohrod est mort lors d’une mission d’entraînement, a indiqué le procureur de la République de Colmar Jean Richert. Le militaire « est décédé lors d’un exercice en montagne sur la commune de Metzeral à la suite du décrochage d’une partie de la paroi qui a entraîné sa chute », a expliqué le procureur.

Les faits ont eu lieu précisément « sur l’arête rocheuse du Spitzkoepfe, dans le massif des Vosges », a précisé le préfet du Haut-Rhin en révélant le nom du militaire : l’adjudant Thomas Binder. « Il était âgé de 43 ans et père d’un enfant », a ajouté Thierry Queffélec en présentant ses « plus sincères condoléances à sa compagne, sa famille et ses proches ».

Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a lui aussi fait part de sa « grande tristesse » et transmis ses « pensées pour sa famille et ses camarades » dans un message posté sur le réseau social X (anciennement Twitter).

C'est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès, ce matin, d'un gendarme du peloton de gendarmerie de haute montagne d'Hohrod, dans le cadre d'un exercice de secours en montagne dans le massif des Vosges. Pensées pour sa famille et ses camarades. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) January 29, 2024





L’enquête a été confiée à la brigade de recherches de Colmar.