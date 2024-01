Cette petite fête-là restera dans leurs mémoires. A Avanne-Aveney, près de Besançon (Doubs), un groupe d’amis a vécu un samedi soir très particulier. Ils étaient partis pour « des retrouvailles tranquilles où on buvait un petit coup ensemble » quand, vers 21h45… le véhicule de la grand-mère de l’un des convives a disparu.

« Elle devait emprunter le chemin le long du canal mais on n’a pas vu ses phares réapparaître de l’autre côté d’une maison. On n’avait rien entendu mais on est quand même vite allé voir », témoigne Camille Courtois. Bonne idée : à leur arrivée, le véhicule était en train de couler dans l’eau très froide.

« Elle était enfoncée au trois-quarts », poursuit le jeune homme de 18 ans, qui s’est alors transformé en héros du soir. Car il a eu le réflexe de vite plonger afin de secourir la victime. « Je suis arrivé en premier sur place et j’ai pas réfléchi quand j’ai vu ça, j’y suis allé. J’ai juste enlevé mon pantalon et posé mon téléphone avant de plonger. »

Le plus dur n’était pas fait. Restait à extraire la septuagénaire qui ne pouvait déjà plus crier. « On voyait qu’elle essayait de respirer car je voyais des bulles. Mais elle était coincée alors j’ai cassé la vitre. Heureusement que j’avais ma chevalière car sinon je n’aurais pas pu la casser. Et j’ai réussi pu sortir la grand-mère. » Mieux, la ramener sur la rive, où plusieurs de ses amis attendaient de la réceptionner. « Elle respirait encore et était conscience. »

« Elle avait voulu éviter un chat sur la route »

Quelques instants plus tard, la victime pouvait se blottir dans une couverture et même prendre une douche chaude. « Les pompiers sont arrivés une dizaine de minutes plus tard », ajoute encore l’apprenti-bûcheron, qui a eu droit au même traitement réconfortant. Avant bien sûr d’être félicité et remercié. « Elle m’a dit que sans moi elle n’aurait jamais pu s’en sortir… Elle avait voulu éviter un chat sur la route mais a donné un coup de volant du mauvais côté. Je pense qu’elle serait décédée le temps que les secours arrivent. »

Le jeune homme l’assure, il le referait si la situation devait se représenter. Eau glacée ou non. « Oui, ça sauve une vie… » Mais ça bouscule une soirée aussi ! La preuve, rien n’a été fêté après ce sauvetage. « Ça nous a tous calmés, tout le monde est parti. » Tranquillement, sans accident.