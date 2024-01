A la suite du licenciement de Pierre Gauttieri pour « perte de confiance » après l’affaire du chantage à la sextape, le poste de directeur de cabinet du maire de Saint-Etienne est resté vacant pendant plus d’un an. Entre mises en examen et nouvelles révélations dans cette histoire, difficile de trouver un remplaçant pour « organiser l’expression politique du maire »… Heureusement, Michaël Roncier, qui a pris son poste en octobre 2023, « aime les challenges », comme il l’a déclaré lors d’une interview au Progrès.

Il a d’ailleurs déjà pu le démonter lorsqu’il était aux côtés du maire de Cholet en 2013… Cette année-là, des caravanes s’installent illégalement sur la commune du maire Gilles Bourdouleix. L’élu lâche alors qu'« Hitler n’en avait peut-être pas tués assez ». Ses condamnations pour « apologie de crime contre l’humanité » avaient été annulées par la Cour de cassation, considérant que ces propos avaient été tenus en dehors de « toute volonté de les rendre publics ». Interrogé sur ces faits, il assure aujourd’hui que « c’était sciemment un piège contre le maire » qui a « répété sur un ton interrogatif » les propos de gens du voyage.

L’affaire des « faux courriers » des lecteurs

Et ce n’est pas la seule casserole de l’ancien dircab. Une histoire de « faux courriers » des lecteurs éclate. D’après Ouest-France, Gilles Bourdouleix voulait envoyer un courrier pré-écrit à la presse pour adresser des reproches… Mais ce mail, avec toutes les recommandations, a été envoyé aux rédactions par erreur et été signé par Michaël Roncier avec comme précisions : « Il ne faut pas que la presse voie quoi que ce soit », rappelle le média If. Il avait ensuite démissionné.

Après deux années dans le privé dans un groupe industriel, il est ensuite redevenu directeur de cabinet. D’abord à Montauban puis à la région Grand-Est et enfin, à Évreux et en Nouvelle-Calédonie.

Des frais d’hébergement pris en charge par la ville

A peine trois mois après avoir pris ses fonctions, le nouveau directeur de cabinet de Saint-Etienne est déjà sous le feu des projecteurs. Des élus municipaux ont révélé ce lundi que Michaël Roncier « bénéficiait de la prise en charge de ses frais d’hébergement par la ville », et ce, par « une simple décision du maire », sans vote. Le loyer s’élève à 930 euros, charges comprises, pour un appartement situé à 50 mètres de l’hôtel de ville. La ville a également versé la caution de 1.860 euros.

« Aucun précédent directeur de cabinet de la ville n’a bénéficié d’une telle disposition généreuse », rappelle le groupe Saint-Etienne Demain. Ce dernier accuse le maire de « distribuer, encore une fois, l’argent public à son bon vouloir ». Une nouvelle histoire qui tombe après la nouvelle mise en examen de l’élu. En réponse aux appels à la démission, l’homme de 51 ans, a assuré : « Ma grande force, c’est mon innocence, c’est ce qui me fait tenir ». Son directeur de cabinet a dit « aimer les challenges »… Il est servi !