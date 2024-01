Jaguar en a sous le capot. Ce chien malinois, qui a servi dans le Groupe d’investigations cynophile de Lunel (Hérault), a pris sa retraite, annoncent les services de la gendarmerie, après une vie bien remplie : ce toutou, qui a commencé sa carrière en 2017, était un expert de la recherche de produits explosifs. Mais il a également beaucoup œuvré à la sécurisation d’événements, en raison, notamment, de « sa stature imposante ».

Jaguar était là pour encadrer le Tour de France, la Coupe du monde féminine de football, le 75e anniversaire du Débarquement en Normandie, ou le G7 à Biarritz.

La nouvelle vie de Jaguar, après sept années de bons et loyaux services. - Gendarmerie de l'Hérault

« J’ai eu une sacrée carrière »

Mais ce qui a marqué ses sept années de service dans la gendarmerie, c’est sans nul doute sa présence, lors de l’opération menée dans le cadre des Attentats de Trèbes et de Carcassonne, dans l’Aude, au mois de mars 2018. « J’ai vu beaucoup de gendarmes bouleversés », relatent les services de la gendarmerie, qui font parler le toutou à la première personne, dans un post Facebook retraçant sa carrière de chien militaire.

« C’est vrai que j’ai eu une sacrée carrière ! Une très belle aventure, et une grande histoire avec mon maître, mon binôme ! » Aujourd’hui, Jaguar a été adopté par une dame « d’une gentillesse incroyable ». « Je suis le plus heureux des chiens ! Je m’habitue à la retraite assez facilement ! J’ai un jardin immense […] et en tant qu’ancien personnel militaire, [sa nouvelle maîtresse] me laisse faire le chef de meute avec mes colocs ! »