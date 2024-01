Son prix ? 11 millions d’euros. Il faut dire que le château de Sauvage, niché au fin fond des Yvelines, non loin d’Emancé, est un petit bijou. Datant du Second Empire, l’imposante demeure, bâtie en briques et en pierre de meulière sur les bords de la Drouette, est entourée d’un parc à l’anglaise de 40 hectares. Longtemps s’y trouvait une réserve sauvage ouverte aux visiteurs qui pouvaient contempler des flamants roses, des pélicans, des antilopes et même des wallabies. Ne parvenant pas à financer les travaux exigés pour la mettre aux normes, la propriétaire des lieux, une Allemande, a été contrainte de la fermer au public en juin 2016. Quelques années plus tard, elle s’est résolue à mettre en vente le domaine.

Elle souhaite obtenir 10 millions d’euros de la vente du château et du terrain, 500.000 euros des meubles et 600.000 des animaux. Le montant n’effraie pas le couple qui se présente à l’entrée du parc au printemps dernier. L’homme, un chef d’entreprise anglais, et son épouse présentent bien. Peu à peu, ils parviennent à mettre en confiance la propriétaire et lui promettent d’acheter ce bien d’exception qu’ils comptent rénover. L’argent n’est pas encore versé, rien n’est signé mais ils ne perdent pas de temps et prennent possession des lieux. La victime l’ignore mais elle est tombée dans le piège diabolique tendu par un escroc de haut vol, déjà connu de la justice pour une dizaine de faits similaires.

Faux concerts de Robbie Williams et Stromae

Michael B, 47 ans, n’en est pas à son coup d’essai. Comme le note le site Actu78, il s’était rendu célèbre en 2006 après s’être fait passer pour un producteur de musique célèbre auprès du RC Lens. Il avait alors proposé, à la société qui gère les événements du club, d’organiser au stade Bollaert deux concerts de Robbie Williams dont il serait un proche. La star britannique n’était, bien évidemment, pas au courant. Quelques années plus tard, cet ingénieur du son, originaire du Nord, a été condamné à un an de prison pour avoir, notamment, tenté de faire la même chose avec le club de Valenciennes en embobinant son président. Cette fois, il promettait la venue de Stromae au stade du Hainaut.

Évidemment, il n’a jamais eu l’intention de verser l’argent à la propriétaire du château de Sauvage. Pendant un temps, il va lui justifier ce retard de paiement par un problème avec des banques étrangères. Mais le temps passe, et la victime commence à s’inquiéter. Elle se rend sur place. Mais Mickaël et Céline, son épouse âgée de 41 ans, ne sont déjà plus là. Avant de partir, ils ont dégradé la plupart des pièces du château en arrachant les boiseries anciennes et les tentures. Quant au mobilier Louis XV laissé sur place, ils l’ont volé et convaincu plusieurs antiquaires peu regardants de racheter les meubles. Leur vente leur aurait rapporté au moins 500.000 euros.

« Comme dans les films »

Une plainte est déposée en août 2023. Une enquête est alors ouverte, confiée aux gendarmes de la section de recherches de Versailles et de la brigade territoriale autonome de Rambouillet. Très vite, les enquêteurs découvrent que ce couple a utilisé le même stratagème avec le propriétaire d’un manoir à Montfort-l’Amaury, qu’il a occupé entre novembre 2022 et avril 2023. La victime, qui avait découvert la supercherie, avait réinvesti les lieux et fait changer les serrures. « Les éléments retrouvés dans cette maison nous ont permis de découvrir la vraie identité de ces occupants illégaux qui vivaient sous un alias », explique à 20 Minutes le colonel Denis Hebinger, commandant de la section de recherches de Versailles.

Les militaires finissent par retrouver leur trace à Dolus-d’Oléron, en Charente. Michael et Céline se sont installés ​​dans une propriété d’une valeur de 1,6 million d’euros… qu’ils ont promis d’acheter. « Ce sont des escrocs avec un bagou très impressionnant, c’est comme dans les films », souligne le colonel Hebinger. Tous deux ont été placés en garde à vue. Présentés au tribunal de Versailles jeudi afin d’être jugés en comparution immédiate, ils ont demandé un délai pour préparer leur défense. Une nouvelle audience se tiendra le 29 février prochain. En attendant, ils ont été placés en détention provisoire pour éviter de prendre la fuite.