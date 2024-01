C’est un fait plutôt rare. Mercredi 24 janvier, une enquête pour tentatives de meurtres aggravés a été ouverte après un accident de la route survenu à Trégueux, près de Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor), a-t-on appris auprès du parquet de la ville. Selon les premiers éléments de l'enquête, le conducteur de la voiture, un homme âgé de 35 ans, est soupçonné d’avoir volontairement percuté un mur du rond-point du Gerneau. D’après Le Télégramme, ce giratoire est régulièrement le théâtre de tentatives désespérées. Le département des Côtes-d’Armor y a fait installer des amortisseurs de choc en 2021, afin d’éviter les accidents.

D’après nos confrères, le conducteur du véhicule n’avait pas attaché sa ceinture et aurait été expulsé de la voiture au moment de l’impact. Il a été gravement blessé mais ses jours ne seraient pas en danger. Sa petite amie et son beau-père, qui l’accompagnaient dans le véhicule, ont également été sérieusement touchés et pris en charge à l’hôpital. On ignore s’ils ont pu être entendus.