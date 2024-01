A Ploërmel, dans le Morbihan, l’émotion est à la hauteur de l’incompréhension : qu’est-il arrivé au curé de la commune, le père Christophe Guégan ? Cet ecclésiastique de 55 ans a disparu dans la nuit de mercredi à jeudi dernier. Comme volatilisé. Ouverte pour « disparition inquiétante », « l’enquête se poursuit dans le cadre privilégié d’un acte volontaire de la personne disparue », indique à 20 Minutes le procureur de la République de Lorient, Stéphane Kellenberger, confirmant une information de France 3.

« Lorsque j’ai appris cette disparition inquiétante, je suis tombé de ma chaise. Mais alors que la piste du suicide soit désormais évoquée, c’est une immense surprise », confie le maire de la commune, Patrick Le Diffon. Les deux hommes échangeaient régulièrement, notamment au sujet du patrimoine religieux de la ville, depuis l’arrivée du père Christophe - c’est ainsi que tout le monde l’appelle - en 2016. Il y a quelques jours encore, l’homme d’Église était aux vœux du maire. « C’est un homme qui n’est pas absolument pas isolé. Il est très ouvert, a beaucoup de relations sociales… », insiste-t-il.

Il affirme que lui, comme « l’ensemble des paroissiens », n’a jamais décelé le moindre signe de fragilité psychologique. Au diocèse de Vannes, également, on peine à croire à cette hypothèse. « Il n’y a jamais eu le moindre signe laissant supposer une fragilité psychologique », assure-t-on.

Une disparition inquiétante

L’alerte a été donnée jeudi dernier en début d’après-midi par les Sœurs de la communauté des Dominicaines du Saint-Esprit de Berné, à environ une heure de Ploërmel. Chaque semaine ou presque, le père Christophe se rend dans cette congrégation pour y célébrer une messe le jeudi matin, à 7 heures. « Il a pour habitude d’arriver la veille au soir en voiture. C’est d’ailleurs ce qu’il s’est passé, il a déposé ses affaires », précise-t-on au sein du diocèse. Mais le lendemain, le prêtre ne se présente pas à l’office. Une telle absence n’est pas dans ses habitudes - « encore moins sans prévenir » - et est rapidement jugée préoccupante. Et ce d’autant que sa voiture a disparu alors que ses affaires sont toujours sur place. Les Sœurs se mettent à sa recherche puis préviennent la gendarmerie locale.

L’affaire est prise au sérieux. La dernière géolocalisation de son téléphone date de la nuit précédente et oriente les recherches à une quinzaine de kilomètres de la congrégation, à proximité de Locunolé, dans le Finistère. Un hélicoptère de la gendarmerie de Rennes est dépêché. Mais avant même son arrivée, le véhicule - vide - est localisé dans la commune de Guilligomarc’h. C’est à moins de 10 minutes en voiture du lieu où a borné son téléphone. Une enquête pour « disparition inquiétante » est alors ouverte par le parquet de Lorient.

La zone, particulièrement escarpée - elle est surnommée « les roches du Diable » - est ratissée. Un chien conduit les gendarmes jusqu’à une rivière, l’Ellé, prisée des amateurs de kayak pour son fort courant. Le lendemain, les recherches reprennent. Un chien Saint-Hubert, spécialiste de ce type de recherche, confirme la piste tracée la veille, jusqu’à la rivière. Les berges, moulins ou ruines sont inspectés. En vain. Au cours du week-end, des plongeurs de la gendarmerie des Côtes-d’Armor sondent deux secteurs de la rivière, sans plus de succès.

Fin des recherches opérationnelles

« Les recherches opérationnelles sont terminées, précise ce jeudi une source proche de l’enquête. Cela n’empêchera évidemment pas des recherches ponctuelles en fonction des avancées de l’enquête. » Cela ne signifie pas que les investigations sont à l’arrêt. Mais désormais, les gendarmes se concentrent sur les investigations classiques : analyse de tous les éléments recueillis, étude de la téléphonie, des éléments bancaires, éventuellement de la vidéosurveillance.

« La zone est très vaste et à partir d’un certain moment, cela ne sert plus à rien de ratisser sans savoir où chercher », poursuit cette source.