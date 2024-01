L’adolescente grièvement blessée ce mardi matin par une voiture qui a percuté un barrage d’agriculteurs en Ariège a succombé à ses blessures dans la soirée, a annoncé le parquet de Foix dans un communiqué.

Sa mère, une agricultrice de 35 ans, est également morte lors de cet accident, et son père a été grièvement blessé. « La jeune fille est décédée des suites de ses blessures peu après 19h00 », a déclaré le procureur de Foix Olivier Mouysset dans un communiqué.

Trois personnes en garde à vue

Les trois occupants de la voiture qui a foncé, à l’aube, sur le barrage dressé sur la RN 20 Toulouse-Andorre par les agriculteurs ont été placés en garde à vue et « sont actuellement entendus par les officiers de police judiciaire du commissariat de Pamiers. Leur garde à vue va être prolongée pour les nécessités de l’enquête », a ajouté le procureur de Foix.

« Les faits en cause ne paraissent pas revêtir un caractère intentionnel », a souligné le parquet de Foix, pointant le manque de visibilité sur les lieux. Une enquête a été ouverte pour homicide involontaire aggravé.

Les trois personnes placées en garde à vue en Ariège, un homme et deux femmes de nationalité arménienne, étaient sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), après avoir été déboutés de leur demande d’asile, selon une source proche de l’enquête. « Non seulement les agriculteurs subissent les difficultés et le mépris du gouvernement, mais ils subissent aussi son laxisme migratoire », a réagi dans un tweet Jordan Bardella, le président du RN.

« Emotion de la nation »

Le ministre de l’Agriculture, Marc Fesneau, s’est rendu dans la soirée dans le département pyrénéen. Le ministre a confié être « ici pour témoigner de l’émotion de la nation », ajoutant : c’est un « drame qui nous touche tous ».

« Les agriculteurs sur les barrages, ils ont d’abord besoin qu’on les écoute, qu’on les comprenne et qu’on réponde. Et c’est ça qu’on va faire », a promis Fesneau. Le gouvernement est, selon lui, « à l’oeuvre […] pour apporter des réponses dont j’entends qu’elles soient concrètes. Et rapides ».

Des « solutions concrètes aux difficultés » de la profession, c’est également ce que le président de la République, Emmanuel Macron, a demandé au gouvernement de Gabriel Attal de trouver, dans un tweet publié dans l’après-midi.