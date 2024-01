Jérôme Armbruster avait créé HelloWork en 2000. En quelques années, son entreprise, qui emploie 530 personnes, est devenue l’un des premiers sites d’emploi privé en France. Mais la success story de l’homme d’affaires breton a tragiquement pris fin, dans la nuit de jeudi à vendredi. Peu après minuit, le quinquagénaire a été fauché par un chauffard de 20 ans alors qu’il traversait sur un passage piéton avec son vélo dans Rennes. L’automobiliste, qui a été interpellé, était alcoolisé, avait consommé des stupéfiants, et n’avait plus de permis.

A l’instar de Jérôme Armbruster, d’autres patrons emblématiques ont trouvé la mort dans des circonstances brutales ces dernières années alors qu’ils étaient en activité.

Sanjay Shah

Il y a quelques jours en Inde, la célébration des 25 ans de l’entreprise Viste, spécialisée dans le conseil, a viré au cauchemar. Son PDG, Sanjay Shah, 56 ans, a mortellement chuté devant le regard impuissant de ses employés, réunis pour fêter l’évènement dans les studios de cinéma de Ramoji Film City, en Inde. Le chef d’entreprise se trouvait à bord d’une nacelle aux côtés de son vice-président, Vishwanath Raju Datla. Mais le câble qui les retenait a soudainement lâché et les deux hommes ont fait une chute de plus de quatre mètres de haut. Sanjay Shah, qui est tombé sur la tête, est mort sur le coup. Vishwanath Raju Datla est, quant à lui, dans état critique.

Christophe de Margerie

Surnommé « Big Moustache », Christophe De Margerie était devenu directeur général de Total en 2007 puis PDG du groupe pétrolier français en 2010. Quatre ans plus tard, il trouve la mort, à 63 ans, lors d’un accident d’avion en Russie. Il est presque minuit, ce 20 octobre 2014, lorsque le Falcon à bord duquel il a pris place décolle de Moscou. Soudain, le jet privé heurte une déneigeuse dont le conducteur est ivre. L’appareil s’écrase sur le tarmac et prend feu après une explosion. Quatre personnes ont trouvé la mort dans cet accident dont trois membres d’équipage. Le président de la République, François Hollande, le Premier ministre, Manuel Valls, l’émir du Qatar, la directrice du FMI, Christine Lagarde… De nombreuses personnalités ont assisté à la cérémonie célébrée à l’église Saint-Sulpice de Paris quelques jours plus tard.

Vichai Srivaddhanaprabha

Son nom ne vous dit peut-être rien. Mais Vichai Srivaddhanaprabha a régné durant une trentaine sur le secteur du duty-free en Thaïlande. Cet homme d’affaires s’est offert, en août 2010, le club anglais de football Leicester City pour environ 40 millions de livres. Personne ne pariait alors sur ce club anglais qui évoluait alors en deuxième division. Mais son nouveau patron était parvenu à en faire le plus improbable champion de Première League de tous les temps, en 2016.

Le 27 octobre 2018, après le match où son équipe reçoit West Ham, le PDG de King Power International Group décolle de la pelouse du King Power Stadium à bord de l’un des deux hélicoptères lui appartenant. Soudain, l’appareil se met à tournoyer. Il s’écrase dans l’enceinte du club, près d’un parking destiné à l’encadrement du club, et prend feu, provoquant la mort de ses cinq occupants. Une défaillance mécanique est à l’origine de cet accident. Agé de 60 ans, Vichai Srivaddhanaprabha était le cinquième homme le plus riche de Thaïlande, avec une fortune estimée en 2016 à près de trois milliards de dollars.

Édouard Michelin

Il était l’héritier de la dynastie Michelin. En 1999, Edouard succède à son père, François, à la tête du numéro un mondial de pneumatiques qui emploie plus de 130.000 personnes dans le monde. Sept ans plus tard, il disparaît brutalement lors d’une partie de pêche au large de l’île de Sein (Finistère) à l’âge de 42 ans. Le 26 mai 2006, il part pêcher le bar de ligne en compagnie d’un ami pêcheur, Guillaume Normant. Soudain, leur bateau, un fileyeur-ligneur, fait naufrage dans des conditions mystérieuses. L’épave a été retrouvée gisante à 70 mètres de profondeur dans un secteur, sans dégât apparent. Le corps d’Edouard Michelin est retrouvé le lendemain, alors qu’il flottait à une dizaine de kilomètres de l’île. Depuis, la famille Michelin ne dirige plus l’entreprise, fondée en 1889 par André et Édouard Michelin.

Jean-Claude Olivier

Pendant 45 ans, Jean-Claude Olivier a été le patron de Yamaha Motor France. Passionné de moto, le nordiste a participé à plusieurs compétitions afin de promouvoir sa marque. Il s’est même classé deuxième du Paris-Dakar en 1985. En 2013, trois ans après avoir transmis les rênes de son entreprise à son successeur, Éric de Seynes, il meurt tragiquement dans un banal accident de la route à Wancourt (Pas-de-Calais) sur l’autoroute A1.

Jimi Heselden

Honnêtement, qui a déjà utilisé un Segway ? Pas grand monde, sans doute, hormis quelques touristes dans le parc du château de Versailles et quelques policiers municipaux. Il faut dire qu’on n’a pas vraiment l’air fin sur cet engin qui permet de se déplacer en inclinant son corps dans la direction voulue. Jimi Heselden croyait au potentiel de ces gyropodes. A tel point que le multimillionnaire britannique a racheté l’entreprise fin 2009. Mal lui en a pris. Le 26 septembre de l’année suivante, alors qu’il se promenait près de son domicile sur l’un de ces véhicules, Jimi Heselden a chuté d’une falaise. Son corps a été retrouvé dans une rivière, la River Wharfe, dans le comté du Yorkshire, à l’Ouest en Angleterre. Il avait 62 ans.