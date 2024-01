L’histoire aura duré longtemps mais elle se finit bien. Sept ans après sa disparition, une chatte prénommée Choupette est de retour chez elle, en Mayenne. D’après France Bleu, l’animal s’était fait la malle après une bagarre entre félins et n’avait plus donné de nouvelle depuis, malgré les affiches placardées dans le quartier.

Mais il y a quelques jours, ses propriétaires Stéphanie et Matthieu ont reçu un incroyable coup de téléphone venu de Savoie, à plus de 850 km de chez eux. Un refuge a pu les contacter grâce à la puce que portait Choupette, retrouvée saine et sauve par un bénévole.

C’est l’oncle d’un voisin, en vacances dans la région, qui a raccompagné le chat jusqu’à son domicile, à Parigné-sur-Braye, dimanche. Interrogés par France Bleu, Stéphanie et Matthieu ont indiqué que leur animal de compagnie les avait reconnus « immédiatement ». Et qu’après ce long périple, Choupette était même « plus câline et moins peureuse ».