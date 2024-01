La mobilisation des agriculteurs a viré au drame ce mardi matin, près de Foix, dans le département de l’Ariège (Occitanie). Un accident de la route près d’un point de blocage mis en place par des manifestants dans le cadre de la mobilisation nationale a en effet causé la mort d’une femme, a annoncé mardi sur RMC le président de la FNSEA, Arnaud Rousseau.

« Je viens d’apprendre qu’un accident de la route est arrivé dans l’Ariège à Pamiers et que trois de nos adhérents ont subi un grave accident. Une femme est décédée, son mari et sa fille sont dans un état compliqué visiblement et pris en charge rapidement par l’ensemble des services du Samu », a-t-il déclaré en précisant n’avoir pas plus de détails sur les circonstances du drame.

Un véhicule impliqué

L'accident est survenu peu avant 6 heures. Un véhicule auraot foncé sur un barrage de manifestants, selon les Jeunes agriculteurs. Les occupants du véhicule impliqué dans l'accident mortel ont été arrêtés et placés en garde à vue. Une cellule de soutien psychologique a été ouverte sur place.

Les agriculteurs français manifestent contre la hausse des taxes et des normes contraignantes. Malgré une rencontre avec le Premier ministre lundi soir, la FNSEA a annoncé la poursuite des opérations de blocages cette semaine.