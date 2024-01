Inquiétude, battue citoyenne, sondages de points d’eau, fouilles de maison, témoignages, plainte pour viol… Depuis le 23 septembre et la disparition dans le Bas-Rhin de Lina, 15 ans, les rebondissements ne manquent pas. Sans que l’enquête, du moins officiellement, n’avance de manière significative. L’adolescente reste introuvable et le mystère entier : comment, aujourd’hui, est-il possible de s’évanouir complètement dans la nature sans laisser de trace ?

Les chiens pisteurs l’ont en tout cas perdue sur le chemin emprunté par la jeune fille entre son domicile et la gare de Saint-Blaise-La Roche ce samedi-là. Soit à peu près au même endroit où son téléphone avait cessé d’émettre et où un voisin avait assuré l’avoir croisée…

Que s’est-il passé ensuite ? Les enquêteurs creuseraient actuellement la piste d’un prédateur sexuel à en croire les Dernières Nouvelles d’Alsace (DNA). Selon le quotidien régional, ils auraient envoyé un message mi-janvier aux parents de jeunes filles du collège Frison-Roche de La Broque, un établissement que fréquentait Lina jusqu’en juin 2023. Avec la volonté de savoir si leur enfant « avait déjà discuté ou rencontré un homme d’environ 20 ans dans une aire de jeux courant septembre 2023 » qui serait « arrivé puis reparti à bord d’une Clio grise ».

Ce n’est pas la première fois que ce modèle précis de véhicule est évoqué. Début octobre, un septuagénaire résidant à Champenay, le même hameau que la victime, avait indiqué sur M6 avoir vu passer l’adolescente assise à l’arrière d’un véhicule. « Elle était habillée en clair. Elle a fait un coucou en passant », disait-il alors, ce qui avait mené à la fouille de plusieurs voitures et même d’une maison à proximité. Sans résultats.

Plainte classée sans suite puis rouverte

L’entourage proche de Lina est lui aussi scruté de près depuis quatre mois. Son petit ami, Tao, qui l’attendait à la gare de Strasbourg ce 23 septembre, a ainsi vu son téléphone, perdu puis retrouvé, examiné par les gendarmes. La mère de l’adolescente a aussi eu droit à des soupçons, un youtubeur l’accusant notamment d’avoir eu des relations avec ce même Tao. Ce à quoi elle a répondu par une plainte pour diffamation. Et ce week-end encore, de nouveaux éléments sont apparus : les DNA ont révélé que Lina avait porté plainte pour viols en 2022 contre deux jeunes majeurs. Alors qu’elle avait 14 ans… L’affaire avait d’abord été classée sans suite mais le parquet de Saverne a indiqué lundi qu’une « nouvelle étude juridique de la procédure a été effectuée ».

Des nouveautés qu’a à chaque fois apprises par voie de presse la mère de la jeune fille. « Pour l’instant, les juges d’instruction ne communiquent pas, c’est le black-out complet, regrette auprès de 20 Minutes son avocat maître Me Matthieu Airoldi. J’appelle de mes vœux à ce que nous ayons accès à l’intégralité du dossier d’instruction. Tout ce silence angoisse ma cliente qui ne sait pas ce qu’il se passe. Communiquer éviterait peut-être le travail journalistique de merde de certains… »

Le conseil sera reçu le 1er février par les juges d’instruction de Strasbourg. D’ici-là, certains rebondissements auront peut-être encore eu lieu, plus de quatre mois après la disparition de Lina.