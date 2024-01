Samedi matin, plusieurs militants du collectif écologiste Extinction rébellion (XR) ont mené une action « coup de poing », mais non violente, dans le centre commercial Westfield Euralille, à Lille. Leur cible : les soldes. Mais l’action a dégénéré lors de l’intervention du service de sécurité du centre. Selon le collectif, un militant a été interpellé par des vigiles, séquestré et violenté.

Pour XR, les soldes, c’est « une période de véritable folie consumériste, qui laisse derrière elle un lourd bilan écologique et humain ». Alors qu’on est en plein dedans, les écologistes ont lancé plusieurs actions, dont une baptisée « action olfactive ». Il s’agit de « gripper la machine, en vidant les magasins de leurs clients grâce à la diffusion d’odeurs soigneusement sélectionnées pour leur effet répulsif ». Ici, en l’occurrence, une préparation maison inspirée de l’odeur du vomi. C’est à cela que s’employaient les activistes lillois lorsque les vigiles leur sont tombés dessus.

« Ils m’ont mis au sol direct et frappé »

Un des militants, âgé de 24 ans, était sorti du centre commercial lorsque trois agents de sécurité privée l’ont attrapé, explique à 20 Minutes une porte-parole du collectif. Une photo que nous nous sommes procurée atteste en effet que l’interpellation a eu lieu sur la voie publique. « Ils m’ont saisi violemment et traîné à l’intérieur du magasin », explique le jeune homme. Les vigiles l’ont ensuite emmené dans un endroit inaccessible au public. « Ils m’ont mis au sol direct et frappé. J’ai pris des coups au visage, au cou, des coups de pied dans le dos », énumère-t-il. « J’ai ensuite été traîné à nouveau, amené dans une sorte de garage/parking et frappé à nouveau lorsque j’étais au sol », poursuit le jeune homme.

Des violences dont atteste un certificat médical établi par un médecin du CHU de Lille, que 20 Minutes a pu consulter, et dont la conclusion est « fracture du majeur gauche et contusions multiples ». Selon le témoignage de l’activiste, son calvaire aura duré près de 40 minutes jusqu’à ce que la police, prévenue par le centre commercial, arrive. « C’est bien la première fois qu’un militant est rassuré de voir la police », nous confie la porte-parole de XR Lille. Embarqué au poste de police du métro de la gare Lille Flandres, le jeune homme a écopé d’une amende de 135 euros pour « jet de déchets » avant d’être libéré.

Sur les conseils de l’avocate du collectif, il s’est ensuite rendu en début d’après-midi au commissariat central de Lille pour y déposer une plainte contre « X » pour des faits de violences. Dans cette plainte, que 20 Minutes a pu consulter, il n’est fait mention d’aucune ITT. Selon le collectif, le jeune homme doit consulter, mardi, un médecin légiste, seul habilité à délivrer une ITT. Pour l’avocate de XR, les agents de sécurité mis en cause pourraient être poursuivis pour séquestration en réunion, détention arbitraire et coups et blessures volontaires. Contactée par 20 Minutes, la direction du centre commercial Euralille n’a pas donné suite.