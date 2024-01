Un jeune skieur est décédé samedi, emporté par une avalanche survenue dans un secteur hors piste situé près de Chamonix, dans le massif du Mont-Blanc. D’après les sauveteurs, un deuxième skieur a été emporté par la coulée mais n’a été que légèrement blessé. D’après Le Dauphiné Libéré, les deux skieurs étaient originaires de la vallée.

La coulée, d’une trentaine de mètres de large, s’est produite à 13h40 au lieu-dit « Les Grossailles » sur le domaine skiable de Chamonix-Mont-Blanc sur le secteur du Tour, « impliquant 4 personnes », selon un communiqué.

Un dispositif composé de 11 secouristes accompagnés de chiens d’avalanche appuyés par deux hélicoptères a été rapidement mobilisé, indique la préfecture. « Le bilan définitif fait état d’une victime décédée, un blessé léger et deux autres personnes indemnes. Une enquête sur les circonstances exactes de ce drame est désormais ouverte sur instruction du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bonneville », précise-t-elle.

Le risque d’avalanche devrait demeurer « marqué » dimanche (niveau 3/5) en altitude sur les massifs des Aravis, du Chablais et du Mont-Blanc, souligne la préfecture, appelant les pratiquants en montagne à faire preuve de prudence et à se doter d’un équipement adapté. Il est recommandé de s’équiper d’un casque, d’une pelle, d’une sonde, d’un détecteur de victimes d’avalanche et de moyens de communication chargés avant de s’aventurer hors des pistes.