Un individu a été arrêté après s’être introduit dans la caserne de gendarmerie de Saint-Cyr-sur-Mer (Var) dans la nuit de mardi à mercredi, a appris 20 Minutes auprès de Samuel Finielz, le procureur de la république de Toulon, confirmant une information initiale d’Actu 17.

Le jeune homme âgé de 19 ans a cherché « à s’introduire dans des logements, et en a fait plusieurs jusqu’à trouver une porte restée ouverte et s’est introduit au domicile d’un gendarme qui vivait en famille », poursuit le magistrat, qui précise que celui-ci n’était pas armé. Une altercation violente a suivi avec le gendarme, avant l’interpellation du jeune homme. « Il est exact que celui-ci a crié à plusieurs reprises "Allahou Akbar" et en indiquant par ailleurs “je suis là pour la justice” », confirme le procureur.

L’individu a été rapidement placé en hospitalisation sous contrainte et « souffre de toute évidence de trouble psychiatrique », complète Samuel Finielz. Le gendarme agressé a vu ses blessures évaluées à cinq jours d’ITT. Une enquête pour intrusion dans une enceinte militaire, violation de domicile, violence contre personne dépositaire de l’autorité publique et rébellion a été ouverte.