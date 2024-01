Il a trouvé « la force » de parler. Yanis Marshall, ancien professeur de danse de la « Star Academy », a annoncé avoir demandé à son avocate Kaltoum Gachi de « déposer une plainte pénale » contre Bruno Vandelli. Il accuse le chorégraphe rendu célèbre dans l’émission « Pop star » en 2002 de l’avoir agressé sexuellement quand il avait 14 ans. « Cela fait plusieurs années que les faits dont j’ai été victime à 14 ans me hantent, me détruisent, et me plongent dans une véritable détresse », confie-t-il dans un message publié sur son compte Instagram.

Âgé de 34 ans aujourd’hui, il parvient vingt ans plus tard à témoigner car « il sait qu’il n’est pas le seul dans cette situation », cette « détresse ». « J’ai eu beaucoup de mal à m’exprimer à ce sujet mais maintenant je suis prêt, poursuit l’ancien professeur de la « Star Academy ». Je dois agir pour moi et je pense aussi aux autres. »

Plusieurs « témoignages bouleversants »

« Le fait que d’autres personnes aient aussi été victimes me donne la force de mener ce combat pour la justice et la vérité, d’aller au bout, de dénoncer à la justice les faits dont j’ai été victime pour que plus personne n’ait à les subir », explique-t-il encore.

Son message s’accompagne d’une invitation adressée à d’autres victimes potentielles de Bruno Vandelli de raconter leur histoire. Yanis Marshall assure avoir déjà reçu des « témoignages bouleversants ». « Merci de me raconter votre histoire, merci de me faire confiance », écrit-il. Bruno Vandelli n’a pas encore réagi à ces accusations.