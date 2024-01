Un incident peu impressionnant mais des conséquences de plus en plus lourdes. Ce matin, dans la commune de Blagnac, près de Toulouse, un incendie s’est déclenché dans un Ehpad. Si le feu a été rapidement maîtrisé par les pompiers, les fumées toxiques émanant du feu qui s’est déclenché au troisième étage ont conduit à l’hospitalisation de 42 personnes, dont cinq résidents en urgence absolue. Ils ont tous été évacués vers les CHU et les cliniques alentours.

Le directeur départemental de l’Agence régionale de santé (ARS), Thierry Cardouat, nous informe que les cinq personnes en urgence absolue sont « des personnes âgées, et donc très faibles », sans indiquer précisément si leurs pronostics vitaux sont engagés. Parmi les victimes, on retrouve également huit membres du personnel, évacués en urgence relative.

Des résidents relogés

Thierry Cardouat espère que le rez-de-chaussée ainsi que les premier et deuxième étages pourront rapidement être rouverts aux résidents. Le troisième étage, d’où est parti l’incident, est pour l’instant condamné. Dès ce jeudi soir, 22 résidents seront relogés dans d’autres établissements pour personnes âgées, nous précise le directeur départemental de l’ARS.