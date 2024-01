Des animaux découpés alors qu’ils sont encore vivants, ou qui se débattent avant et après avoir été égorgés. D’autres qui réagissent aux coups de couteau et à la pince guillotine lors de la découpe de leurs pattes, de leurs cornes ou de leur tête. La nouvelle enquête de L214 fait encore froid dans le dos avec des images insoutenables. L’association de défense des animaux cible cette fois l’abattoir municipal de Craon (Mayenne) où les vidéos auraient été tournées anonymement entre novembre et décembre.

« Des scènes dignes d’un film d’horreur », assure L214, qui a porté plainte mercredi pour cruauté, sévices graves et mauvais traitements et demande la fermeture immédiate de l’établissement. « Cet abattoir présente d’importants problèmes structurels, principalement au poste d’étourdissement », indique l’association, qui déplore aussi « l’absence d’intervention des services vétérinaires. » A la suite de la plainte déposée par L214, le parquet de Laval a annoncé qu’une enquête judiciaire allait être ouverte et confiée à la gendarmerie.

Les installations ont été changées, assure la préfecture

Dans un communiqué, la préfecture a indiqué que « les quatre abattoirs d’animaux de boucherie que compte la Mayenne, parmi lesquels le site de Craon, font l’objet d’une inspection permanente par les services vétérinaires de l’État. » Elle assure aussi avoir « adressé le 21 avril 2023 à l’exploitant de cet abattoir une mise en demeure sur les conditions d’immobilisation des animaux avant leur étourdissement », une mise en demeure qui a été levée « le 12 juillet suivant au regard des actions correctives déjà engagées. »

Fin décembre, « un nouvel équipement de contention plus adapté à toutes les tailles de bovins a notamment été mis en service », poursuit la préfecture, pour qui les installations filmées par L214 « ne sont donc pas celles actuellement en service au sein de l’abattoir de Craon. »