« C’est un retour à la normale », a salué Sciences po Grenoble. La région Auvergne-Rhône-Alpes a annoncé mardi rétablir les bourses à la mobilité internationale destinées aux étudiants de l’Institut d’études politiques (IEP) de Grenoble qui avaient été suspendues fin 2022 à la suite d'une polémique avec l’école sur la liberté d’expression.

Cette annonce intervient après que l’IEP a signé le contrat d’engagement républicain, ce qui « va permettre de garantir l’éligibilité de Sciences po Grenoble aux différents dispositifs régionaux, notamment le dispositif de bourses de mobilité » qui doit être voté en commission permanente le 9 février, a précisé la région dans un communiqué.

« Une longue dérive idéologique et communautariste » à l’origine de l’arrêt des bourses

Le contrat d’engagement républicain prévu dans le cadre de la loi d’août 2021 sur le séparatisme et la laïcité, est devenu obligatoire pour toute structure sollicitant une subvention publique. La région avait suspendu l’octroi de ces bourses en décembre 2022, un an après avoir décidé l’arrêt de l’ensemble de ses financements et de ses coopérations avec Sciences po Grenoble, à la suite de ce qu’elle décrivait comme une « longue dérive idéologique et communautariste de sa direction ».

La direction de Sciences po Grenoble avait à l’époque regretté une décision « politique » du président de la région, Laurent Wauquiez. Ce dernier a ensuite été critiqué pour des coupes budgétaires visant les institutions culturelles de sa région.