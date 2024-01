C’est une image inhabituelle mais qui ne surprend guère les premiers intéressés. Vendredi soir, à Mantes-la-Jolie, dans les Yvelines, deux sapeurs-pompiers ont été filmés en train de poursuivre un homme qui venait de leur lancer des projectiles. « C’est l’expression d’un ras-le-bol, insiste Eric Brocardi, porte-parole de la fédération nationale des sapeurs-pompiers. Notre travail, ce n’est pas d’embêter les gens mais de les protéger. Si on ne veut pas de nous qu’on nous le dise, on repart. » La scène, filmée par des passants, est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux.

Tout commence en fin d’après-midi lorsque les sapeurs-pompiers sont appelés sur un incendie dans le quartier du Val Fourré, une cité sensible. Vers 19 heures, le feu est maîtrisé, les pompiers rassemblent leur matériel, lorsque leur camion est visé par des tirs de projectiles. « Ça, c’est devenu notre quotidien et pas seulement dans les quartiers sensibles », insiste le porte-parole. Mais cette fois, deux pompiers refusent de se laisser faire et « coursent » un homme, qu’ils ont identifié comme l’un de leurs assaillants. L’un des deux soldats du feu abandonne rapidement sa course, son collègue, lui, reste sur sa lancée. Il le poursuivra au pied des tours sans toutefois parvenir à le rattraper.

Trois agressions quotidiennes

Dans les rangs des pompiers, on reconnaît sans difficulté qu’il peut arriver de perdre ses nerfs en intervention. « Quand c’est la troisième fois qu’on est insulté dans la journée ou qu’on se reçoit systématiquement des boules de pétanque quand on intervient dans un quartier… On n’en vient pas forcément aux mains, mais des insultes ou même des bousculades, ça oui, ça peut arriver », confie une source bien informée. Selon les chiffres de la fédération nationale des sapeurs-pompiers, entre le 1er janvier et 1er octobre 2023, 1076 agressions de pompiers ont été recensées, soit trois par jour. Quant aux plaintes, elles sont au nombre de deux par jour.

Des pompiers en inter’ agressés à Mantes-la-Jolie : J’attends les réactions des politiciens qui justifient le caillassage des policiers par le supposé comportement de ces derniers.

Si on suit leur logique, c'est en réponse aux #ViolencesPompières ces pavés sur la tête des 🧑‍🚒🧑‍🚒 ? pic.twitter.com/1cRKceWPJ1 — Linda Kebbab (@LindaKebbab) January 14, 2024





« On parle beaucoup des violences urbaines, mais les agressions lors des violences intrafamiliales ont explosé, insiste le lieutenant-colonel Alain Laratta, secrétaire général du syndicat Avenir-Secours. Il arrive régulièrement qu’un mari violent ou alcoolisé s’en prenne à nous. » Des pompiers ayant perdu leur sang-froid pourraient-ils faire l’objet de sanctions ? Lui qui siégeait, jusqu’à l’année dernière encore à l’Observatoire national des violences envers les sapeurs-pompiers assure n’avoir pas de souvenirs de pompiers ayant fait l’objet d’une procédure disciplinaire ou judiciaire pour des faits de violence commis en intervention. « Théoriquement, évidemment, c’est possible mais je n’ai aucun exemple en tête. »

Ce même week-end, dans le Val-de-Marne, une autre équipe a été prise pour cible alors qu’elle intervenait auprès d’une adolescente blessée de plusieurs coups de couteau. « Ce dont il faut se rendre compte, c’est que ça a de réelles conséquences pour la population », insiste Eric Brocardi. Les véhicules endommagés ne sont pas immédiatement remplacés, lorsqu’un groupe est pris dans un guet-apens, il ne peut pas intervenir sur une vraie urgence, arrêt maladie… Désormais, de plus en plus de pompiers suivent également des formations liées au risque d’agression. Parmi les enseignements prodigués : le fait de mettre son sac à dos devant soi lorsqu’on intervient chez des gens pour éviter les coups de poing ou de couteau.