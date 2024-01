Une altercation au sujet d’une jeune fille qui tourne mal. Dans la nuit de samedi à dimanche, un homme de 31 ans a été tué d’une balle dans l’œil à Château-Thierry, dans l’Aisne. « Un suspect s’est rendu dans la nuit, il est actuellement en garde à vue. S’étant présenté ivre, il n’a pu être entendu jusqu’à présent », annonce, ce lundi, le procureur de Soissons, Julien Morino-Ros.

Selon ce dernier, les faits se sont produits à la sortie d’un bar-restaurant, aux alentours de 2h50. Un individu a fait feu en direction d’une voiture dans laquelle se trouvait un trentenaire. Ce dernier est décédé d’une balle dans l’œil.

Un suspect identifié

Selon les premiers témoignages, « la victime et son futur agresseur, qui ne se connaissaient pas avant la soirée, avaient eu une brève et légère altercation au sujet d’une jeune fille dont la victime avait pris la défense face à un comportement désagréable de l’autre jeune homme », précise le procureur, dans un communiqué.

Selon France 3, un suspect âgé d’une trentaine d’années avait été rapidement identifié. Il a déjà été condamné pour des faits de violence et de vols aggravés en Guadeloupe et en région parisienne. Il avait aussi été incarcéré à plusieurs reprises entre 2011 et 2020.