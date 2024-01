Sur la plage (pas) abandonnée, coquillages et crustacés… et cocaïne ? Samedi, à Soulac-sur-Mer, en Gironde, une plage a dû être fermée « pour permettre le ratissage de la zone avec des moyens particuliers et éviter l’intervention des passants » après la découverte de plusieurs sachets contenant de la drogue, rapporte France 3. Au total, 4,5 kg de cocaïne ont été retrouvés sur le sable de la plage de l’Amélie.

Selon les premières analyses, le contenu des sachets était « très altéré » car ils auraient séjourné « plusieurs semaines dans l’eau » avant de s’échouer sur la plage. Toujours selon le média local, il s’agirait de « résidus d’un chargement » perdu. Si la découverte peut paraître insolite, elle n’est pas inhabituelle. Les gendarmes retrouvent « assez fréquemment » ce type de produit sur le littoral, comme ils l’ont rappelé à France 3.