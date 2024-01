La rixe, survenue dans la cour de l’établissement vendredi après-midi, a dégénéré. Un professeur du lycée professionnel Joliot-Curie à Reims (Marne), qui tentait de séparer deux élèves, a été pris à partie par un groupe de lycéens, rapporte France 3. L’enseignant, qui a été blessé, souffre notamment d’une fracture de la mâchoire. Il a dû être hospitalisé dans la foulée.

Deux élèves de plus de seize ans ont été placés en garde à vue, alors qu’une enquête a été confiée à la police judiciaire de Reims, d’après la même source. Une exclusion du lycée à titre conservatoire a d’ores et déjà été prononcée contre les deux lycéens mis en cause.

Une cellule psychologique mise en place

Le maire de Reims, Arnaud Robinet, a apporté sur X son « soutien » au professeur agressé. « Le retour du respect et de l’autorité devient indispensable et urgent », a-t-il commenté sur le réseau social. Le recteur d’académie doit se rendre au lycée dès lundi, où une cellule psychologique doit être mise en place.