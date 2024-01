Il lui suffisait d’activer son badge et de fermer les yeux quelques secondes. Un policier de 31 ans, membre de la police aux frontières de l’aéroport d’Orly, a été interpellé mardi sur son lieu de travail, indique BFMTV. Placé en garde à vue pour « trafic de stupéfiants », « association de malfaiteurs » et « corruption active et passive de personne dépositaire de l’autorité publique », le policier a fait valoir son droit au silence.

Les éléments à son encontre sont pourtant clairs. Sur les caméras de surveillance de l’aéroport, on le voit le 29 octobre en train de laisser sortir, via une porte dérobée activée par son badge, un passager en provenance de Martinique de la zone internationale du terminal T3, afin de lui éviter un passage par la douane. Sur les images, ce passager porte une valise dont le contenu est inconnu.

Filature et compte en banque décortiqué

Pris en filature et placé sur écoute téléphonique, le fonctionnaire a conduit malgré lui les enquêteurs de la sûreté territoriale des Hauts-de-Seine à l’organisateur soupçonné du trafic de drogues, un employé d’une boutique de pièces détachées de voitures à Arcueil. Cet homme, et huit autres complices, tous originaires de la cité Maurice-Thorez à Malakoff, ont tous été placés en garde à vue avec le policier corrompu.

Ce dernier a été trahi par un train de vie largement supérieur à celui d’un policier normal. L’étude de ses comptes en banque a révélé qu’il avait dépensé près de 100.000 euros sur des jeux en ligne en cinq ans, et qu’il avait recours à des services d’escort-girl. Les enquêteurs sont également remontés à deux appartements « nourrices », dans lesquels les trafiquants stockent leurs marchandises, l’un situé dans le quartier de la porte de Vanves dans le 14e arrondissement de Paris et l’autre à Corbeil-Essonnes.

Ils y ont trouvé 3,3 kg de cocaïne en cours de préparation, du matériel et des produits de coupe, 14 kg de résine de cannabis, des méthamphétamines ainsi qu’un fusil Remington calibre 222, des munitions et 15.000 euros d’argent liquide. Ils avaient par ailleurs intercepté le 24 décembre, déjà à l’aéroport d’Orly, deux valises contenant 44 kg de cocaïne et destinées à ce réseau.

Les membres de cette petite équipe « se rendaient régulièrement en province, notamment à Limoges où ils disposaient d’une base arrière », explique une source proche de l’enquête à BFMTV. Selon la chaîne d’informations en continu, la drogue de ce réseau était ainsi revendue à Bordeaux, Périgueux, dans l’Oise, le Loiret et plusieurs cités d’Ile-de-France.