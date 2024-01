Les deux passagers n’ont pas survécu. Un petit hélicoptère parti de Cannes s’est abîmé en mer au large de la commune voisine de Mandelieu-la-Napoule ce jeudi, selon les pompiers.

Le crash s’est produit « à quelques centaines de mètres de l’aéroport de Cannes-Mandelieu » précise le communiqué de la préfecture publié jeudi en début de soirée. « Les deux corps ont été retrouvés à bord de l’épave par les plongeurs des sapeurs-pompiers », a ajouté la préfecture.

Important dispositif de recherche

« Un petit hélicoptère de type R22 s’est abîmé en mer face aux plages de Mandelieu avec deux personnes à bord », avait initialement annoncé le maire de la commune, Sébastien Leroy, sur les réseaux sociaux, pour expliquer à ses administrés « la présence de nombreux véhicules et hélicoptères sur site ».

L’alerte avait été donnée vers 16 heures par des témoins du crash. Un important dispositif de recherche et sauvetage avait été mobilisé, dont trois vedettes de pompiers, trois autres des sauveteurs en mer de Cannes, Antibes et Théoules, et un hélicoptère Dragon de la Sécurité civile, a indiqué la préfecture. La brigade nautique côtière de gendarmerie d’Antibes et une vedette de la sécurité de l’aéroport de Cannes ont aussi participé au dispositif.