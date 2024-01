Le mystère plane toujours. Le 4 janvier, le corps sans vie de Florian Géraud, un Français de 43 ans, originaire d’Ariège, est retrouvé pendu, dans une pizzeria abandonnée d’Asunción, au Paraguay. Ses parents ne croient pas au suicide et souhaitent à tout prix que la justice française ouvre une enquête.

Selon nos confrères de France 3 Occitanie, l’Ariégeois était parti, le 11 décembre, pour un voyage d’un mois chez l’un de ses amis, Edgar. Tous deux avaient le projet de tourner un documentaire d’investigation sur les Indiens guaranis. Florian a cependant disparu dans la soirée du 3 janvier et son corps, sans vie, a été retrouvé quatre jours plus tard, à sept kilomètres de la maison de son ami. La police paraguayenne penche pour la thèse du suicide.

Des circonstances troublantes

Cependant, certains éléments sèment le doute. En effet, la nuit du réveillon, Florian était seul dans la maison de son ami. Des caméras de surveillance l’ont filmé en train de sortir à deux reprises, entre 3 heures et 4 heures du matin, en tong, sans ses papiers et sans argent.

Il n’avait pas verrouillé la porte d’entrée, « comme pour sortir quelques minutes seulement », interprète son père. Sa disparition paraît donc particulièrement suspecte pour ses proches. Son père précise également que Florian « n’était pas un garçon dépressif ». Père et fils tenaient tous deux une agence immobilière, située à Massat (Ariège), et étaient donc très proches.

« Ça marchait bien pour lui, professionnellement et dans sa vie privée. […] Il n’y a aucune raison pour qu’il se suicide. » Les parents de Florian sont allés porter plainte à la gendarmerie de Massat, et espèrent l’ouverture d’une enquête pour obtenir plus d’éléments.