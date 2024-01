Son récit fait froid dans le dos et enlève carrément l’envie de choisir le siège côté fenêtre d’un avion pour voyager. Faye, une mère de famille d’une cinquantaine d’années et native de l’Oregon, vient en effet de livrer un témoignage à peine croyable au quotidien Seattle Times. Le récit du sauvetage de son fils, 15 ans, happé lors du décrochage d’une porte en plein vol vendredi, sur un Boeing 737 MAX 9 de la compagnie Alaska Airlines.

Ce dernier était assis à côté d’elle, côté fenêtre donc, dans la rangée située juste devant la porte au moment où celle-ci, dans une très une forte détonation, s’est décrochée comme « une bombe qui explose », laissant un trou béant dans la carlingue. Le repose-tête du fauteuil de son fils a d’abord été aspiré dans le vide, puis son siège a commencé à se tordre vers l’arrière et reculer, aspiré par le vide. « J’ai tendu la main, j’ai attrapé son corps et je l’ai tiré vers moi par-dessus l’accoudoir alors qu’il était happé, raconte Faye. J’étais probablement aussi remplie d’adrénaline que je ne l’ai jamais été dans ma vie », a déclaré la mère courageuse. Puis elle s’est « enroulée à son dos » et s’est accrochée à ses épaules, sans même se rendre compte que des vêtements du haut de son fils avaient été arrachés.

Aidée par une passagère

Le siège de l’adolescent « avait tellement reculé que je regardais directement dehors par le trou, dans la nuit du ciel », détaille la mère de famille. C’est une autre passagère, assise à ses côtés, qui a finalement réussi à placer sur son visage et celui de son fils les masques à oxygène qui étaient tombés du plafond. Puis l’inconnue s’est accrochée à son tour à Faye, formant une petite chaîne humaine agrippée à l’adolescent pour tenter de le ramener à elles. « Je le tenais simplement dans mes bras et je lui répétais à plusieurs reprises : "Ça va. C’est bon. C’est bon, mon grand, c’est bon." », se rappelle la mère.

Une fois la pression d’air diminuée, son fils définitivement récupéré et mis à l’abri quelques rangées plus loin, la mère de famille a réalisé avec angoisse à quoi ce dernier avait échappé. A sa grande surprise, un agent de bord mais aussi des passagers non loin d’elle n’avaient aucune idée de l’ampleur du trou dans l’avion et paraissaient même surpris à sa vue. Finalement, l’avion a atterri en toute sécurité à Portland, environ 15 minutes plus tard, laissant une maman choquée, mais rassurée.